Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM Başkanı Baerbock: Savaşların Sorumluluğu Üye Devletlerde

10.04.2026 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Annalena Baerbock, savaşların sürmesinin sorumluluğunun BM'ye değil, üye devletlere ait olduğunu söyledi. Baerbock, Euronews'e verdiği röportajda, bir üye devletin saldırı savaşı başlatması durumunda, bunun BM'nin veya BM Şartı'nın başarısızlığından değil, o devletin bilinçli ihlalinden kaynaklandığını ifade etti. BM'nin uluslararası barışı sağlamak için üye devletlerden gelecek karşı baskıya ihtiyaç duyduğunu ekledi.

BM, son yıllarda barış ve güvenliği sağlamadaki yetersizliği nedeniyle eleştirilere maruz kalıyor. Baerbock, BM'nin tek başına hareket eden bir aktör olmadığını, 193 üye devletten oluşan bir yapı olduğunu ve işleyişinin ulusal yargı sistemlerine benzediğini belirtti. Cinayetlerin engellenememesi durumunda ceza kanununun kaldırılmadığı gibi, BM'nin de üye devletlere bağımlı olduğunu vurguladı.

Baerbock'a göre, BM'nin çatışmalara müdahalesinin önündeki başlıca engel, BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto yetkisi. Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD'den oluşan daimi üyelerin veto hakkı, Konsey'in barışı sağlama kapasitesini zayıflatıyor. 2024'te daimi üyeler sekiz kez veto kullanarak, 1986'dan bu yana en yüksek sayıya ulaştı. Bu tıkanıklık, veto yetkisinin sınırlandırılması ve reform çağrılarını artırdı. BM Genel Sekreteri António Guterres, UN80 reform girişimiyle veto yetkisini sınırlamayı hedefliyor, ancak daimi üyeler bu reformlara isteksiz.

Baerbock, Barış Kurulu'nun BM'ye rakip olabileceği endişelerini reddetti. Barış Kurulu'nun yalnızca Gazze'yle sınırlı olduğunu, diğer konularda BM'nin ana adres olarak kalacağını belirtti. Barış Kurulu'na katılan ülkelerin ücretsiz üyelik süresi sonrasında 1 milyar dolar katkıda bulunması gerektiğini de ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Birleşmiş Milletler, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 23:00:29. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.