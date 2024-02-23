BM Genel Kurulu Başkanı: Ukrayna\'daki savaş dünyanın jeopolitiğini ve ekonomisini yeniden şekillendiriyor

NEW Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, " Ukrayna'daki gereksiz savaş tüm dünyanın jeopolitiği ve ekonomisini yeniden şekillendirme konusunda önemli bir tetikleyici faktör olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
Francis, BM Genel Kurulu'nda Ukrayna'daki işgal altındaki topraklarla ilgili düzenlenen üst düzey katılımlı toplantıda konuştu.
24 Şubat'ın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ikinci yıl dönümü olduğunu anımsatan Francis, söz konusu saldırının Ukrayna'nın egemenliğini ihlal ettiğini, sivil masumları korkunç bir acıya maruz bıraktığını ve BM Şartı ile uluslararası hukuku açık şekilde ihlal ettiğini ifade etti.
Francis, BM üyesi ülkelerin Ukrayna halkının kaderini ve yaşadıkları yıkımı göz ardı etmemesi gerektiğinin altını çizerek, bu yıl aynı zamanda Rusya'nın Kırım'ı yasadışı ilhakının 10. yıl dönümü olduğunu hatırlattı.
Ukrayna'daki BM insan hakları denetim misyonunun ocak ayında muharebe dışındaki ölü ve yaralı sayısının artmaya başladığını tespit ettiğini aktaran Francis, 2023 Kasım ayına göre 2024 ocak ayında söz konusu ölü ve yaralıların oranının yüzde 37 arttığını bildirdi.
"Ukrayna'daki savaşın etkisi kendi sınırlarını çoktan aştı"
Francis, "Aynı zamanda Ukrayna'daki savaşın etkisi kendi sınırlarını çoktan aştı." uyarısında bulundu.
Nükleer tesislerin askerileştirilmesinin çok büyük tehdit teşkil ettiğine işaret eden Francis, "Bu odada savaştan etkilenmeyen tek bir ülke yok. ya artan gıda fiyatları ya da enerji güvensizliği tüm ülkeleri etkiledi." dedi.
Francis, "Ukrayna'daki gereksiz savaş tüm dünyanın jeopolitiği ve ekonomisini yeniden şekillendirme konusunda önemli bir tetikleyici faktör olmuştur." diyerek, savaşın sadece dahil olan ülkeleri doğrudan etkilemediğini aynı zamanda başka ülkelerin kalkınmasına zarar verdiğini ifade etti.
Savaşın "hassas uluslararası ilişkiler" dengesini de bozduğunu kaydeden Francis, bunun özellikle dayanışma, birlik ve iş birliğine en çok ihtiyaç duyulduğu bir dönemde gerçekleştiğini söyledi.
BM Güvenlik Konseyi'nin bölünmüşlüğüne karşı BM Genel Kurulu'nun bu konuda güçlü bir şekilde şiddeti kınadığını ve Rusya'nın koşulsuz olarak Ukrayna topraklarından çekilme çağrısında bulunduğunun altını çizen Francis, "Savaşların sonlanması için çabalarımızı artıralım. Ukrayna ve Rusya halkına ümit dolu bir gelecek için ve her yerde istisnasız bir şekilde savaşların sonlanması için çabalarımızı artıralım." dedi.
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