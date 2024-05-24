BM Genel Kurulu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi anmak için saygı duruşunda bulundu - Son Dakika
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BM Genel Kurulu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi anmak için saygı duruşunda bulundu

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen barış kültürü konulu BM Genel Kurulu genel oturumunda, merhum İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi anmak üzere saygı duruşunda bulunuldu.

24.05.2024 16:50
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Mayıs (Xinhua) -- New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen barış kültürü konulu BM Genel Kurulu genel oturumunun başında, merhum İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi anısına saygı duruşunda bulunan BM Genel Kurulu 78. Oturum Başkanı Dennis Francis (solda) ve Genel Kurul İşleri Şube Başkanı Kenji Nakano, 23 Mayıs 2024.

Perşembe günü gerçekleştirilen BM Genel Kurulu genel oturumunda, merhum İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi anmak üzere saygı duruşunda bulunuldu. (Fotoğraf: Evan Schneider/UN Photo/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel BM Genel Kurulu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi anmak için saygı duruşunda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM Genel Kurulu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi anmak için saygı duruşunda bulundu - Son Dakika
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