NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed, insanlığın Gazze konusunda "ahlaki pusulasını" yitirdiğini söyledi.
Muhammed, sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı hakkında basın toplantısı düzenledi.
Gazze konusunda neden sessiz kaldığının sorulması üzerine Muhammed, kendisinin BM Genel Sekreterine bağlı olduğunu ve Genel Sekreter Antonio Guterres'in tüm açıklamalarına katıldığını kaydetti.
Muhammed, kişisel açıklama yapma durumunda olmadığını belirterek, "Ancak benim için en büyük endişe insanlık olarak, uluslararası toplum olarak, Gazze konusunda ahlaki pusulamızı yitirdik." değerlendirmesinde bulundu.
Bu konuda acilen adım atılması gerektiğini kaydeden Muhammed, çok geç kalındığını vurguladı.
Muhammed, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde Gazze'de "bir nesil" kaybedildiğini ifade etti.
Temel hakların inkar edildiği Gazze'de sadece yeniden altyapı inşasının sorunlarını çözemeyeceğini belirten Muhammed, "Burada insanlar, toplumlar ve hayatlar var." dedi.
Son Dakika › Güncel › BM Genel Sekreter Yardımcısı: İnsanlık Gazze konusunda ahlaki pusulasını yitirdi - Son Dakika
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yaralanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yaralanan vatandaşın durumu bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçerek tahliye işlemini gerçekleştirdi. Vatandaşlar Çanakkale'ye getirilerek hastanede tedavi altına alındı.
Google, Workspace'deki yaratıcı süreçleri iyileştirmek için yeni bir adım atıyor. Google Vids adını taşıyan yeni uygulamasıyla birlikte şirket, video oluşturmayı çok daha kolay hale getiriyor. Yapay zeka desteğiyle donatılan bu uygulama, kullanıcılarına tarayıcı üzerinden kolayca videolar oluşturma ve düzenleme imkanı sunuyor.
Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Ramazan ayının son gününde vatandaşlarla birlikte iftar sofrasında oruç açtı. Önal, 'Cenabı Allah tüm İslam aleminin, ülkemizin, şehrimizin tuttuğu oruçları kabul etsin' dedi.
SDN editörleri Samet ve Alperen, 20.000 TL değerindeki bir kutuyu açarak içinden çıkan ürünleri inceledi. Kutunun içeriğinde araç kamerası, hava kompresörü, takip cihazları gibi teknolojik eşyaların yanı sıra beklenmedik ürünler de bulunuyordu. Videoda yer alan ürünlere açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz.
Google, Axion adını verdiği Arm tabanlı işlemcisini tanıttı. Bu yeni işlemci, Amazon'un veri merkezlerinde kullanılan Arm işlemcilerine bir yanıt niteliğinde. Axion, %30 daha iyi performans sağlarken, %50 daha iyi performans sergileyen x86 tabanlı sanal makinelerden %60 daha enerji verimli olduğu iddia ediliyor. Google, Axion'u şu anda bazı hizmetlerinde kullanıyor ve gelecekte daha fazla uygulamada kullanmayı planlıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?