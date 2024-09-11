BM Genel Sekreteri 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenleri unutmadıklarını belirtti - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenleri unutmadıklarını belirtti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümü vesilesiyle hayatını kaybedenleri unutmadıklarını belirtti ve düşüncelerinin hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla olduğunu ifade etti.

11.09.2024 21:47
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'de 2001'de gerçekleşen 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenleri unutmadıklarını belirtti.

Guterres, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

BM'ye on yıllardır ev sahipliği yapan New York'un kendisinin ve birçok meslektaşının "evi" olduğunu kaydeden Guterres, "Bugün 90'dan fazla ülkeden hayatını kaybedenleri, yaralananları ve hastalananları hiç unutmayacağımızı tekrar vurgulamak isterim." ifadesini kullandı.

Guterres, düşüncelerinin hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Antonio Guterres, Uluslararası, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenleri unutmadıklarını belirtti - Son Dakika

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