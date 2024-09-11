BM Genel Sekreteri 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenleri unutmadıklarını belirtti

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'de 2001'de gerçekleşen 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenleri unutmadıklarını belirtti.

Guterres, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

BM'ye on yıllardır ev sahipliği yapan New York'un kendisinin ve birçok meslektaşının "evi" olduğunu kaydeden Guterres, "Bugün 90'dan fazla ülkeden hayatını kaybedenleri, yaralananları ve hastalananları hiç unutmayacağımızı tekrar vurgulamak isterim." ifadesini kullandı.

Guterres, düşüncelerinin hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla olduğunu belirtti.