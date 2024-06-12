BM Genel Sekreteri: Dijital Teknolojiler Eşitsizlikleri Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM Genel Sekreteri: Dijital Teknolojiler Eşitsizlikleri Artırıyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dijital teknolojilerin hayatın her yönünü yeniden şekillendirdiğini ancak hem ülkeler içinde hem de ülkeler arasında derin eşitsizlikleri de beraberinde getirdiğini söyledi. Guterres, dünyanın neredeyse üçte birinin dijital devrimin dışında kaldığını belirtti. Ülkeler arasındaki dijital uçurumun milyarlarca insanı eğitim, sağlık hizmetleri ve iş fırsatları gibi imkanlardan mahrum bıraktığını vurgulayan Guterres, bu uçurumun kapatılmasının ekonomik bir gereklilik olduğunu ve aynı zamanda ahlaki ve insani bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Guterres, yapay zekanın büyük bir devrim olduğunu ancak aynı zamanda aşırı ve varoluşsal riskler taşıdığını belirtti. ITU'nun çalışmalarını öven Guterres, gelişmekte olan ülkelerin yapay zeka devrimine tam olarak katılmak için teknik yardıma ve yatırımlara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

12.06.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dijital teknolojilerin hayatın her yönünü yeniden şekillendirdiğini ancak hem ülkeler içinde hem de ülkeler arasında derin eşitsizlikleri de beraberinde getirdiğini söyledi.

Guterres, İsviçre'nin Cenevre kentinde BM Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) yönetim kurulu toplantısında konuşma yaptı.

"Dijital teknolojiler hayatımızın her yönünü yeniden şekillendiriyor ancak hem ülkeler içinde hem de ülkeler arasında derin eşitsizlikleri de ortaya çıkarıyor." ifadelerini kullanan Guterres, şu anda dünyanın neredeyse üçte birinin dijital devrimin dışında kaldığını belirtti.

Guterres, ülkeler arasındaki dijital uçurumun milyarlarca insanı eğitim, sağlık hizmetleri ve iş fırsatları gibi imkanlardan mahrum bıraktığını kaydederek bu uçurumun kapatılmasının sadece ekonomik bir gereklilik olmadığını, aynı zamanda ahlaki ve insani bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Evrensel bağlantı ve sürdürülebilir dijital dönüşümü stratejisinin merkezine yerleştirdiği için ITU'yu takdir eden Guterres, kimseyi geride bırakmadan, herkese acilen güvenli, adil ve uygun fiyatlı internet erişimi sağlamak için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi.

Guterres, "Yapay zeka internetin icadından bu yana yaşanan en büyük devrimdir, hatta belki ondan daha büyük bir devrimdir. Yapay zeka, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeye, sosyal adaleti güçlendirmeye ve hayatlarımızı daha iyiye doğru dönüştürmeye yardımcı olabilir." dedi.

"Yapay zeka aynı zamanda aşırı ve hatta varoluşsal riskler de taşıyor"

ITU'nun "İyilik için Yapay Zeka" platformunun çalışmalarından övgüyle söz eden Guterres, geçen ay Cenevre'de ITU tarafından gerçekleştirilen "İyilik için Yapay Zeka Küresel Zirvesi 2024"ün, yapay zekanın iklim eylemini, sağlığı, yaşam boyu öğrenmeyi, afet müdahalesini özellikle gelişmekte olan ülkelerde nasıl güçlendirebileceğini vurguladığını hatırlattı.

Guterres, "Hepinizi bu önemli çalışmayı genişletmeye çağırıyorum ancak yapay zeka aynı zamanda aşırı ve hatta varoluşsal riskler de taşıyor. Bunlar arasında önyargıları sağlamlaştırma, güveni ve sosyal uyumu baltalama, işgücü piyasalarını bozma, mahremiyet ve insan haklarını tehdit etme gibi durumlar yer alıyor." ifadelerini kullandı.

ITU'nun, tüm tarafların ortak teknik standartlar geliştirmesi ve yenilik için eşit şartlar oluşturması için tarafsız bir platform sağladığını söyleyen Guterres, Birliğin bu alandaki liderliğine güvendiklerini söyledi.

"Gelişmekte olan ülkelerin yapay zeka devrimine tam olarak katılmak ve ondan yararlanmak için veri, bilgi işlem gücü ve yetenek alanlarında teknik yardıma ve yatırımlara ihtiyacı var." diyen Guterres, ITU'nun bu konuda çalışmalarının önemine işaret etti.

Guterres, "Dünyamız dijital uçurum, veri, yatırım ve yönetişim ayrımıyla karşı karşıya. Köprüler kurmak için birlikte çalışmalıyız." dedi.

Kaynak: AA

Antonio Guterres, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri: Dijital Teknolojiler Eşitsizlikleri Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes’e dudak uçuklatan bonservis İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes'e dudak uçuklatan bonservis
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:35:24. #1.13#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri: Dijital Teknolojiler Eşitsizlikleri Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement