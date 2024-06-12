BM Genel Sekreteri: Dijital Teknolojiler Eşitsizlikleri Artırıyor

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dijital teknolojilerin hayatın her yönünü yeniden şekillendirdiğini ancak hem ülkeler içinde hem de ülkeler arasında derin eşitsizlikleri de beraberinde getirdiğini söyledi.

Guterres, İsviçre'nin Cenevre kentinde BM Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) yönetim kurulu toplantısında konuşma yaptı.

"Dijital teknolojiler hayatımızın her yönünü yeniden şekillendiriyor ancak hem ülkeler içinde hem de ülkeler arasında derin eşitsizlikleri de ortaya çıkarıyor." ifadelerini kullanan Guterres, şu anda dünyanın neredeyse üçte birinin dijital devrimin dışında kaldığını belirtti.

Guterres, ülkeler arasındaki dijital uçurumun milyarlarca insanı eğitim, sağlık hizmetleri ve iş fırsatları gibi imkanlardan mahrum bıraktığını kaydederek bu uçurumun kapatılmasının sadece ekonomik bir gereklilik olmadığını, aynı zamanda ahlaki ve insani bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Evrensel bağlantı ve sürdürülebilir dijital dönüşümü stratejisinin merkezine yerleştirdiği için ITU'yu takdir eden Guterres, kimseyi geride bırakmadan, herkese acilen güvenli, adil ve uygun fiyatlı internet erişimi sağlamak için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi.

Guterres, "Yapay zeka internetin icadından bu yana yaşanan en büyük devrimdir, hatta belki ondan daha büyük bir devrimdir. Yapay zeka, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeye, sosyal adaleti güçlendirmeye ve hayatlarımızı daha iyiye doğru dönüştürmeye yardımcı olabilir." dedi.

"Yapay zeka aynı zamanda aşırı ve hatta varoluşsal riskler de taşıyor"

ITU'nun "İyilik için Yapay Zeka" platformunun çalışmalarından övgüyle söz eden Guterres, geçen ay Cenevre'de ITU tarafından gerçekleştirilen "İyilik için Yapay Zeka Küresel Zirvesi 2024"ün, yapay zekanın iklim eylemini, sağlığı, yaşam boyu öğrenmeyi, afet müdahalesini özellikle gelişmekte olan ülkelerde nasıl güçlendirebileceğini vurguladığını hatırlattı.

Guterres, "Hepinizi bu önemli çalışmayı genişletmeye çağırıyorum ancak yapay zeka aynı zamanda aşırı ve hatta varoluşsal riskler de taşıyor. Bunlar arasında önyargıları sağlamlaştırma, güveni ve sosyal uyumu baltalama, işgücü piyasalarını bozma, mahremiyet ve insan haklarını tehdit etme gibi durumlar yer alıyor." ifadelerini kullandı.

ITU'nun, tüm tarafların ortak teknik standartlar geliştirmesi ve yenilik için eşit şartlar oluşturması için tarafsız bir platform sağladığını söyleyen Guterres, Birliğin bu alandaki liderliğine güvendiklerini söyledi.

"Gelişmekte olan ülkelerin yapay zeka devrimine tam olarak katılmak ve ondan yararlanmak için veri, bilgi işlem gücü ve yetenek alanlarında teknik yardıma ve yatırımlara ihtiyacı var." diyen Guterres, ITU'nun bu konuda çalışmalarının önemine işaret etti.

Guterres, "Dünyamız dijital uçurum, veri, yatırım ve yönetişim ayrımıyla karşı karşıya. Köprüler kurmak için birlikte çalışmalıyız." dedi.