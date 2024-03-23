BM Genel Sekreteri: Gazze'de acil ateşkes ve insani yardım zamanı geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de acil ateşkes ve kesintisiz insani yardım zamanı geldiğini belirtti.
BM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Guterres Mısır-Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı önünde basın toplantısı düzenledi.
Gazzelilerin bitmeyen bir kabus yaşadığını kaydeden Guterres, evlerin yıkıldığını, ailelerin ve nesillerin toptan yok edildiğini, açlık ve kıtlığın insanları pençesine aldığını dile getirdi.
Guterres, Filistinlilerin, aylar süren sıkıntı ve acılardan sonra ramazan ayına yine İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişlerine yönelik engellemelerle girdiğini söyledi.
Filistinlilerle dayanışma içinde olduğunu göstermek için oruç tutan Guterres, Gazze'dekilerin, iftarda yiyecek yemek bulamadığı için duyduğu endişeyi dile getirdi.
Refah Sınır Kapısı'nın her iki tarafında tırların Gazze'ye girmek için beklediği bir sırada sınırın öbür tarafındakilerin açlık çektiğini belirten Guterres, "durumun trajik ve ahlaki açıdan da çileden çıkarıcı" olduğunu kaydetti.
Saldırı çemberinin genişlemesinin, sivillerin, tüm halkın ve İsrailli esirlerin durumunun daha da kötüye gitmesi demek olduğunu vurgulayan Guterres, "Derhal ateşkes yapılması, İsrail'in Gazze'nin her yerine insani yardım malzemelerinin tam ve sınırsız ulaşımı konusundaki yükümlülüğünü yerine getirmesi ve esirlerin serbest bırakılmasının zamanı geldi." dedi.
Gazze'deki Filistinlilere "yalnız değilsiniz" diyerek seslenen Guterres, dünyadaki insanların, her gün gördükleri vahşet karşısında öfke duyduğunu dile getirdi.
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