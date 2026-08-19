BM Genel Sekreteri Guterres Batı Şeria'dan Endişeli - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres Batı Şeria'dan Endişeli

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Guterres, Batı Şeria'daki gelişmelerin iki devletli çözüm için tehdit oluşturduğunu söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'dan gelen haberlerden "derin endişe duyduğu" bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili bilgileri paylaştı.

Dujarric, "Genel Sekreter, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen haberler karşısında derin bir endişe duymaktadır." dedi.

Bu kaygının özellikle Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıya ilişkin gelişmelerden ve bunların yaratacağı sonuçlarla ilgili olduğunu vurgulayan Dujarric, Guterres'in, bu durumun iki devletli çözüm için "varoluşsal bir tehdit oluşturduğuna" dair değerlendirmesini aktardı.

Dujarric, Guterres'in, İsrail'e bu konuda "başka herhangi bir adım atmaktan kaçınması" ve Uluslararası Adalet Divanı'nın 19 Temmuz 2024 tarihli görüşü doğrultusunda, ilgili BM kararlarına uygun hareket etmesi çağrısında bulunduğunu belirtti.

İsrail'in, El Halil yakınlarındaki yeni saldırılarını değerlendirdi

Sözcü Dujarric, İsrail güçlerinin bugün El Halil yakınlarındaki Dahriye'de sokağa çıkma yasağı uyguladığını ve "keskin nişancıların konuşlandırılmasını da içeren bir operasyon" başlattığı bilgisini paylaştı.

"Bu durum ciddi sorunlara yol açmaktadır," diyen Dujarric, söz konusu bölgedeki Filistinlilerin erzak temin edemediğini, temel hizmetlere erişemediğini veya işyerlerine gidemediğini belirtti.

Dujarric, "Sahadaki çalışma arkadaşlarımızın aktardığına göre İsrail güçlerinin, aileleri tek bir odaya hapsetmesinin ardından yaklaşık 7 Filistinlinin evinin sorgulama merkezi olarak kullandığı bildirilmiştir, ayrıca çok sayıda gözaltı haberi de gelmektedir." diye konuştu.

"Evler ve aileler korunmalı." sözlerine yer veren Dujarric, her türlü güvenlik operasyonunun, sivillerin korunması ve onurlarına saygı gösterilmesi dahil, uluslararası hukuka uygun yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in Gazze'deki liman saldırısında en az 7 kişi öldü

Dujarric, yerel kaynaklardan gelen ilk bilgilere göre, dün Gazze Şehri'ndeki bir liman bölgesine düzenlenen İsrail hava saldırısında "en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını" bildirdi.

Ayrıca Gazze'de "sarı hat" olarak adlandırılan bölgenin batı kesimlerinde İsrail'in askeri faaliyetler yürüttüğünü kaydeden Dujarric, bu tür olayların, insanların hayatını riske atacağı ve güvenli alan arayışını kısıtlayacağı konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres Batı Şeria'dan Endişeli - Son Dakika

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