BM Genel Sekreteri Guterres, New York\'ta Sanchez ile Orta Doğu\'yu ele aldı

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, New York'ta bir araya geldi. Görüşmede, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği ve yapay zeka konuları ele alındı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

BM Genel Sekreterliği tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Guterres ile Sanchez'in Orta Doğu başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi.

Görüşmede ayrıca sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği ve yapay zeka konularının ele alındığı belirtildi. Guterres'in, Birleşmiş Milletler ile İspanya arasındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve çok taraflılığın güçlendirilmesine verdiği destek dolayısıyla Sanchez'e teşekkür ettiği aktarıldı.