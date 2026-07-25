BM Genel Sekreteri Guterres Şam'da

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, resmi ziyaret kapsamında beraberindeki heyetle Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.

SANA muhabirinin aktardığına göre, Guterres ve beraberindeki heyeti Şam Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani karşıladı.

17 yıl aradan sonra Şam'ı ziyaret eden ilk BM Genel Sekreteri olan Guterres'in, temasları kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile de bir araya gelmesi öngörülüyor.