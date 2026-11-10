BM Genel Sekreteri Guterres, Sıfır Atık Projesi'ne dahil olmaktan mutluluk duydu

BM Genel Sekreteri Guterres, Sıfır Atık Projesi'ne dahil olmaktan mutluluk duyduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BM Genel Sekreteri Guterres, Sıfır Atık Projesi'ne dahil olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Guterres, buna ilişkin açıklamasında projenin son derece önemli bir hedef olduğunu ifade etti.
BM Genel Sekreteri Guterres: (Sıfır Atık Projesi) Buna dahil olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, son derece önemli bir hedef
Kaynak: AA
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