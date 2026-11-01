BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan\'daki İHA saldırılarını şiddetle kınadı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Kasım (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan genelinde artan insansız hava aracı (İHA) saldırılarını ve bu saldırıların siviller üzerindeki yıkıcı etkilerini şiddetle kınadı.

Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric cumartesi günü yaptığı açıklamada, Sudan genelinde ve Abyei'de İHA saldırılarının aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce sivilin ölümüne yol açarak uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Guterres'in sivillere ve sağlık tesisleri dahil olmak üzere kritik altyapıya yönelik tüm saldırılardan derin endişe duyduğunu belirten Dujarric, "Genel Sekreter, tarafları sivil halkı ve kritik altyapıyı korumaya, bu yıkıcı gerilimi sona erdirmenin ilk adımı olarak çatışmaların durdurulması konusunda vakit kaybetmeden anlaşmaya çağırıyor. Guterres ayrıca taraflara, arabuluculuk çabalarına iyi niyetle katılım göstermeleri yönündeki acil çağrısını da yineliyor" ifadelerine yer verdi.

Dujarric, Sudan halkının beklentilerini yansıtan sürdürülebilir bir siyasi çözüme yönelik her türlü çabayı desteklemeye hazır olduklarını da vurguladı.