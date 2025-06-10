BM Genel Sekreteri Guterres'ten Diyalog Vurgusu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 10 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres (ekranlarda), New York'taki BM Genel Merkezi'nde Uluslararası Medeniyetler Arası Diyalog Günü'nün birinci yıldönümü münasebetiyle düzenlenen BM etkinliği sırasında video bağlantısı aracılığıyla konuşma yaptı, 9 Haziran 2025.

Guterres pazartesi günü yaptığı konuşmada diyalog yoluyla karşılıklı anlayışın ve küresel dayanışmanın geliştirilmesi için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)