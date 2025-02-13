BM Genel Sekreteri Guterres'ten MINUSCA Askerine Kınama

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Afrika Çok Boyutlu İstikrar Görev Gücü (MINUSCA) üyesi bir askerin öldürülmesini kınadı.

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres'in, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Bamingui-Bangoran şehrinde dün gece kimliği belirsiz silahlı bir kişi tarafından MINUSCA görevlisi bir barış gücü askerinin görevi başında öldürülmesini "şiddetle kınadığı" belirtildi.

"Barış güçleri, sivilleri korumak için uzun menzilli devriye gezerken saldırıya uğramıştır." bilgisi verilen açıklamada, hayatını kaybeden askerin Tunus kökenli olduğu ifade edildi.

Guterres'in, askerin ailesine, Tunus hükümeti ve halkına "en derin taziyelerini sunduğu" belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel Sekreter, BM barış güçlerini hedef alan saldırıların uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebileceğini hatırlatıyor. Orta Afrika yetkililerine, bu trajedinin faillerini tespit etmek için hiçbir çabadan kaçınmamaları ve böylece faillerin hızla adalete teslim edilmeleri çağrısında bulunuyor."