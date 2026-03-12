BM Genel Sekreteri Guterres Türkiye'de

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Bakanlık'ta görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ramazan ayı vesilesiyle Türkiye'ye dayanışma ziyaretinde bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Görüşmeye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız da katıldı.