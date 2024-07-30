BM Genel Sekreteri: İnsan ticareti kurbanlarının üçte biri çocuklar - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri: İnsan ticareti kurbanlarının üçte biri çocuklar

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, insan ticareti kurbanlarının üçte birinin çocuklardan oluştuğunu açıkladı. Guterres, çocukların istismar, zorla çalıştırılma, askere alma ve suç faaliyetlerine zorlanma gibi durumlarla karşı karşıya bırakıldığını belirtti. Küreselleşmeyle birlikte karmaşık insan ticareti ağlarının oluştuğunu vurgulayan Guterres, koruma önlemlerinin artırılması gerektiğini ve hiçbir insan kaçakçısının cezasız kalmaması gerektiğini söyledi.

30.07.2024 21:01
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, insan ticareti kurbanlarının üçte birinin çocuklardan oluştuğunu bildirdi.

Guterres, "İnsan Ticareti ile Mücadele Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

İnsan ticaretinin korkunç bir suç olduğunu ifade eden Guterres, "İnsan ticareti kurbanlarının üçte biri çocuklardan oluşuyor." ifadesini kullandı.

Guterres, çocukların istismar, zorla çalıştırılma, askere alma, gelin olarak satılma ve suç faaliyetlerine zorlanma gibi durumlarla karşı karşıya bırakıldığını kaydetti.

Küreselleşmeyle beraber karmaşık insan ticareti ağları oluştuğuna işaret eden Guterres, "Yeni model kölelik yarattılar." değerlendirmesinde bulundu.

Koruma önlemlerinin artırılması gerektiğinin altını çizen Guterres, hükümetler, sivil toplum, özel sektör ve teknoloji şirketlerine çağrıda bulunarak "Hiçbir insan kaçakçısı cezasız kalmamalı." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri: İnsan ticareti kurbanlarının üçte biri çocuklar - Son Dakika

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