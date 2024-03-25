BM Genel Sekreteri: İsrail, Gazze'ye insani yardım sevkiyatını kolaylaştırmak zorundadır

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) gıda yardım konvoylarının Gazze'nin kuzeyine girmesine izin vermeyeceğini bildirmesine ilişkin, "İsrail, Gazze'ye insani yardım sevkiyatını kolaylaştırmak zorundadır." açıklamasında bulundu.
BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Guterres'in İsrail'in kararını esefle karşıladığını aktaran Haq, Gazze'nin kuzeyinde 10 kişiden 7'sinin halihazırda kıtlığın eşiğinde olduğu konusunda uyardı.
"İsrail kararını hemen geri almalı"
Haq, Guterres'in, İsrail'in kararını hemen geri almasını talep ettiğini belirterek, "Genel Sekreter, UNRWA'nın Gazze'de insani yardımın atan kalbi olduğunun ve olmaya devam edeceğinin altını çiziyor." dedi.
Guterres'in, "İsrail, Gazze'ye insani yardım sevkiyatını kolaylaştırmak zorundadır." dediğini aktaran Haq, Gazze geneline hızlı ve engelsiz insani yardım dağıtımının önemini vurguladı.
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze'nin kuzeyine UNRWA'nın gıda yardım konvoylarının girmesine izin vermeyeceğini bildirdiğini açıklamıştı.
İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
UNRWA'dan 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.
BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 226 Filistinli öldürüldü, 74 bin 518 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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