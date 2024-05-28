BM Genel Sekreteri İsrail'in Filistinli kamplara saldırısını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM Genel Sekreteri İsrail'in Filistinli kamplara saldırısını kınadı

BM Genel Sekreteri İsrail\'in Filistinli kamplara saldırısını kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı şiddetle kınayarak, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarının bağlayıcı olduğunu vurguladı. Guterres, öldürülen Filistinlilerin ve İsraillilerin yasını tuttuğunu belirterek, acilen ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması talebini yineledi. Ayrıca, İsrail'in insani yardım erişimini sağlaması gerektiğini ve siyasi çözüm için somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

28.05.2024 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı şiddetle kınayarak, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarının bağlayıcı olduğunu vurguladı.

BM Sözcülük Ofisi, Guterres'in Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklamasını paylaştı.

Aralarında çok sayıda küçük çocuğun da bulunduğu görüntüleri üzüntüyle izlediğini ifade eden Guterres, "Bu dehşet ve acı sona ermeli." ifadesini kullandı.

Guterres, öldürülen 36 binden fazla Filistinli ve 1500 İsraillinin yasını tuttuğunu belirterek, acilen ateşkes ve esirlerin koşulsuz serbest bırakılması talebini yineledi.

İsrail'in Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı şiddetle kınayan Guterres, UAD kararlarının bağlayıcı olduğunu ve tüm üyelerin bunlara uyması gerektiğinin altını çizdi.

Guterres, İsrailli yetkililerin engelsiz ve güvenli insani yardım erişimi sağlamak zorunda olduğunu belirterek, "Etkilenen toplumun güvenliği, onuru ve ümidini tekrar inşa etmemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Siyasi çözüm için somut adımlar atılması çağrısı yapan Guterres, iki devletli çözüme desteğini yineledi.

Ne olmuştu?

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Antonio Guterres, İsrail, Refah, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri İsrail'in Filistinli kamplara saldırısını kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:37 Olcay Kılavuz Bahçeli’nin danışmanlık görevinden alındı Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı
20:02 MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye’de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek
19:00 Bakan Tekin’den, Kocaeli’de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu hayata geçireceğiz Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayata geçireceğiz
18:21 Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
17:13 Malatya Valiliği’nden 112’yi gereksiz meşgul edenlere ceza Malatya Valiliği'nden 112'yi gereksiz meşgul edenlere ceza
20:21 Carlo Ancelotti, Real Madrid’den başka takım çalıştırmayacak Carlo Ancelotti, Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacak
19:02 Lig bitti, göndermeler bitmedi Kaan Ayhan’dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı
18:36 Aynı gruptayız Çekya’nın EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Çekya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu
18:08 Yusuf Yazıcı’dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
17:26 Birleşik Kamu İş, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne dava açtı: Memurların hakkı kısıtlanıyor Birleşik Kamu İş, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne dava açtı: Memurların hakkı kısıtlanıyor
17:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’te görüştü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
17:00 Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti Jose Mourinho’dan ses var Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti! Jose Mourinho'dan ses var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 21:08:08. #1.13#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri İsrail'in Filistinli kamplara saldırısını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement