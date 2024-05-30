BM Genel Sekreteri: Küresel Koordinasyona İhtiyaç Var - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri: Küresel Koordinasyona İhtiyaç Var

BM Genel Sekreteri: Küresel Koordinasyona İhtiyaç Var

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yapay zeka alanında herkesin erişebileceği, güvenli ve kapsayıcı bir yapı oluşturmak için küresel koordinasyona ihtiyaç olduğunu belirtti. Guterres, yapay zekanın sürdürülebilir kalkınma hedeflerini hızlandırabileceğini ve potansiyelini gerçeğe dönüştürmek için önyargıları, yanlış bilgileri ve güvenlik tehditlerini azaltan bir yapay zekaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerin yapay zekayı kullanmalarına yardımcı olmanın önemine dikkat çekti ve küresel bir dijital sözleşme üzerinde anlaşmaya varılacağını belirtti.

30.05.2024 16:51
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, herkesin erişebileceği, güvenli ve kapsayıcı bir yapay zeka oluşturmak için küresel koordinasyona ihtiyaç olduğunu belirtti.

Guterres, BM Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından Cenevre'de düzenlenen "İyilik için Yapay Zeka Küresel Zirvesi 2024" programının açılışına video mesaj gönderdi.

Yapay zekanın dünyayı ve hayatları değiştirdiğini kaydeden Guterres, bunun, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini de hızlandırabileceğini ifade etti.

Guterres, yapay zekanın, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma noktasında "oyunun kurallarını değiştirebileceğini" vurgulayarak "Bunun potansiyelini gerçeğe dönüştürmek, önyargıları, yanlış bilgileri ve güvenlik tehditlerini ağırlaştırmak yerine azaltan yapay zeka gerektiriyor." dedi.

Gelişmekte olan ülkelerin yapay zekayı kendileri için kullanmalarına yardımcı olmanın da önemine işaret eden Guterres, "Herkesin erişebileceği, güvenli ve kapsayıcı bir yapay zeka oluşturmak için küresel koordinasyona ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Guterres, eylülde yapılacak "Geleceğin Zirvesi" programı kapsamında küresel bir dijital sözleşme üzerinde anlaşmaya varılacağını ve bunun, küresel yapay zeka yönetiminin temellerini atmak için bir fırsat olacağını belirtti.

BM Genel Sekreteri, "Birlikte, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaya yardımcı olmak ve kimseyi geride bırakmamak için yapay zekadan yararlanabiliriz." dedi.

Açılışta konuşan ITU Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin de 2024'te, yapay zeka çağında dünyanın üçte birinin tamamen çevrim dışı ve yapay zeka devriminin dışında kalacağını hatırlattı.

"Bu odada bizim doğal olarak kabul ettiğimiz şeylere, dünyadaki 2,6 milyar insan tamamen yabancı kalıyor." diyen Bogdan-Martin, az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasındaki dijital uçurumun kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.

Bogdan-Martin, herkes için daha güvenli ve emniyetli bir dijital gelecek inşa etmek için üç temele ihtiyaç olduğunu kaydederek "Bunlar, risk ve güvenlik yönetimi, altyapı, kaynak ve beceri geliştirme ile uluslararası işbirliğini içeriyor." diye konuştu.

Dijital geleceğin inşası için acil olarak ele alınması gereken boşluklar olduğuna işaret eden Bogdan-Martin, gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkeler de dahil herkesin bir masa etrafında bunları ele alması gerektiğini de söyledi.

Yapay zeka zirvesi

İyilik için Yapay Zeka Küresel Zirvesi, sağlık, iklim, kapsayıcı refah, sürdürülebilir altyapı ve diğer küresel kalkınma önceliklerini geliştirmek için yapay zekayı destekleyen, eylem odaklı bir öncü BM platformu olarak öne çıkıyor.

Zirve, ITU'nun öncülüğünde, 40 BM kuruluşu ile İsviçre hükümetinin ortaklığıyla düzenleniyor.

Yarın sona erecek zirve kapsamında yapay zekanın herkes için en iyi nasıl kullanılması gerektiği tartışılacak.

Kaynak: AA

Antonio Guterres, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri: Küresel Koordinasyona İhtiyaç Var - Son Dakika

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