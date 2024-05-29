BM Genel Sekreteri Kuzey Kore'nin füze fırlatma girişimini kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM Genel Sekreteri Kuzey Kore'nin füze fırlatma girişimini kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin balistik füze teknolojisi kullanarak askeri keşif uydusunu fırlatma girişimini şiddetle kınadı. Guterres, Kuzey Kore'ye uluslararası yükümlülüklerine uyma ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için diyaloğa dönme çağrısında bulundu.

29.05.2024 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (Kuzey Kore) balistik füze teknolojisi kullanarak bir kez daha askeri keşif uydusunu fırlatma girişiminde bulunmasını şiddetle kınadı.

Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric Salı günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füze teknolojisi kullanarak gerçekleştireceği her türlü fırlatmanın ilgili Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu söyledi.

Açıklamada, "BM Genel Sekreteri, Kuzey Kore'ye ilgili tüm Güvenlik Konseyi kararları kapsamındaki uluslararası yükümlülüklerine tam olarak uyma ve sürdürülebilir barış ile Kore Yarımadası'nın tamamen ve doğrulanabilir şekilde nükleer silahlardan arındırılması hedefine ulaşmak için ön koşulsuz olarak hızla diyaloğa dönme yönündeki çağrılarını yineliyor" ifadesi yer aldı.

Kaynak: Xinhua

Antonio Guterres, Kuzey Kore, Kore, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Kuzey Kore'nin füze fırlatma girişimini kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:35 Normalleşme süreci hız kesmiyor CHP’nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afganistan kararı Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı
08:58 Emekli temmuzda ne kadar zam alacak Masadaki rakam pek tatmin edici değil Emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masadaki rakam pek tatmin edici değil
06:39 Refah’ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus’a bomba yağdırdı Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti Refah'ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus'a bomba yağdırdı! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
00:23 Zamanlama manidar İspanya’nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu’yu ziyaret etti Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti
10:26 Surat ifadesine dikkat Roberto Carlos’un ağzından çıkanlar Arda Güler’i şaşkına çevirdi Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi
10:20 Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi
09:45 Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı Victor Nelsson Galatasaray’dan ayrılıyor Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı! Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor
09:44 Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
09:35 Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti
09:32 Ümit Özat’tan Okan Buruk’a: Ahlaksız, yerden bitme Ümit Özat'tan Okan Buruk'a: Ahlaksız, yerden bitme
09:25 Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti
09:05 Deniz Akkaya “Yine olan bana oldu“ deyip devlet korumasına alınan kızının durumunu anlattı Deniz Akkaya "Yine olan bana oldu" deyip devlet korumasına alınan kızının durumunu anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 11:13:10. #1.12#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Kuzey Kore'nin füze fırlatma girişimini kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement