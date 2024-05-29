BM Genel Sekreteri Kuzey Kore'nin füze fırlatma girişimini kınadı

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (Kuzey Kore) balistik füze teknolojisi kullanarak bir kez daha askeri keşif uydusunu fırlatma girişiminde bulunmasını şiddetle kınadı.

Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric Salı günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füze teknolojisi kullanarak gerçekleştireceği her türlü fırlatmanın ilgili Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu söyledi.

Açıklamada, "BM Genel Sekreteri, Kuzey Kore'ye ilgili tüm Güvenlik Konseyi kararları kapsamındaki uluslararası yükümlülüklerine tam olarak uyma ve sürdürülebilir barış ile Kore Yarımadası'nın tamamen ve doğrulanabilir şekilde nükleer silahlardan arındırılması hedefine ulaşmak için ön koşulsuz olarak hızla diyaloğa dönme yönündeki çağrılarını yineliyor" ifadesi yer aldı.