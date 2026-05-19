BM Genel Sekreteri'nden San Diego Saldırısına Kınama

19.05.2026 21:20
Antonio Guterres, San Diego İslam Merkezi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı ve dayanışma belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, San Diego İslam Merkezi'ne düzenlenen, 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarriç, günlük basın toplantısında konuştu.

Dujarric, "Genel Sekreterin, dün California'nın San Diego kentindeki bir camiye düzenlenen ve üç kişinin hayatını kaybettiği ölümcül saldırıyı şiddetle kınadığını bildirebilirim." ifadesini kullandı.

Genel Sekreterin, ibadet yerlerine yapılan saldırıların özellikle iğrenç olduğunu yeniden teyit ettiğini aktaran Dujarric, nefret ve hoşgörüsüzlüğün her türlüsüne karşı acilen mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dujarric, "Genel Sekreter, kurbanların ailelerine en içten taziyelerini sunuyor. Müslüman toplumuyla dayanışma içinde olduğunu belirterek saldırının tam olarak soruşturulması çağrısında bulunuyor." dedi.

San Diego İslam Merkezi'ne saldırı

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne dün silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, iki saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

