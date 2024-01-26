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BM Genel Sekreteri: Nefret Söylemi Alarm Verici Düzeyde Yaygınlaşıyor - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri: Nefret Söylemi Alarm Verici Düzeyde Yaygınlaşıyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü vesilesiyle yaptığı konuşmada, nefret söyleminin alarm verici düzeyde yaygınlaştığına dikkat çekti. Guterres, doğruyu savunmanın hepimizin görevi olduğunu vurgulayarak, insanlığımızı korumak için sanal ortamdaki yalan ve nefretle mücadele etmemiz gerektiğini belirtti. Ayrıca, Yahudi karşıtlığı ve İslamofobiyle mücadelenin daha büyük önem taşıdığını ifade etti ve ayrımcılığa karşı sessiz kalmamamız gerektiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri: Nefret Söylemi Alarm Verici Düzeyde Yaygınlaşıyor
26.01.2024 - 19:47,
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, nefret söyleminin alarm verici düzeyde yaygınlaştığına dikkati çekerek, "Doğruyu savunmak hepimizin görevi." açıklamasında bulundu.

BM Genel Kurulu'nda Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü vesilesiyle düzenlenen tören bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Burada yaptığı konuşmada Holokost kurbanlarını anan Guterres, Yahudi karşıtlığının Nazilerle başlamadığını ve onların yenilgisiyle de sonlanmadığını dile getirdi.

Holokost'un ardından ayrımcılık, ihraç etme ve katliamın uzun yıllar sürdüğünü ifade eden Guterres, "Günümüzde nefret söylemi alarm verici düzeyde yaygınlaşıyor." dedi.

Guterres, "Doğruyu savunmak hepimizin görevi. İnsanlığımızı korumak da. Birlikte özellikle sanal ortamdaki yalan ve nefretle mücadele etmeliyiz." diye konuştu.

Başkalarını "şeytanileştirmek" ya da farklılığı reddetmenin herkes için tehlike teşkil ettiğini kaydeden Guterres, 7 Ekim'in ardından Yahudi karşıtlığı ve İslamofobi'yle mücadelenin daha büyük önem taşıdığını ifade etti.

Guterres, "Ayrımcılık karşısında hiçbir zaman sessiz olmayalım ve hoşgörüsüzlüğe tahammül etmeyelim." mesajını verdi.

BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis ise video mesajında, "Bugün ve her gün 'bir daha asla' demekten daha fazlasını yapmalıyız. Günlük hayatımızı bu söylem çerçevesinde yaşamalıyız." dedi.

Holokost'un nefret, ırkçılık, önyargı ve hoşgörüsüzlüğe karşı sürekli olarak tetikte kalınması gerektiğinin bir hatırlatması olduğunu ifade eden Francis, ortak bir gelecek için birlikte çalışılması gerektiğini kaydetti.

Francis, "Artık onurlu bir şekilde ve herkesin birbirine saygı duyarak birlikte yaşamayı öğrenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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