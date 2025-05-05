BM Genel Sekreteri Sudan'daki Saldırılardan Endişeli

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sudan'da askeri ve sivil altyapının hedef alınmasından endişe duyduğu bildirildi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

BM Genel Sekreteri'nin Port Sudan Havalimanı yakınlarında askeri ve sivil altyapılara yönelik dron saldırısından dolayı endişe duyduğunu ifade eden Haq, saldırının Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından yapıldığının öne sürüldüğünü kaydetti.

Haq, saldırının şimdiye kadar ülkenin diğer bölgelerinde yaşanan yıkıcı çatışmalardan büyük ölçüde etkilenmemiş bu bölgede sivillerin korunmasını ve insani yardım operasyonlarını tehdit eden endişe verici bir gelişme olduğunu bildirdi.

Genel Sekreterin, çatışan taraflar arasında acil bir diyalog başlatılması, düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi ve daha kapsayıcı bir siyasi sürecin hayata geçirilmesi çağrısını yinelediğini aktaran Haq, bu adımların gerilimin tırmanmasını önlemek, sivilleri korumak ve Sudan'ı yeniden barış ve istikrar yoluna sokmak açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Haq, Port Sudan'a gidiş ve dönüş yapan BM İnsani Hava Servisi (UNHAS) uçuşlarının geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Sudan Ordu Sözcüsü Nebil Abdullah, bugün HDK'nin intihar dronlarıyla Osman Digna Hava Üssü'nü, bir depoyu ve Port Sudan'daki bazı sivil tesisleri hedef aldığını açıklamıştı.