BM Genel Sekreteri Sudan'ın Adre Sınır Kapısı'nın açılmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Sudan'ın Adre Sınır Kapısı'nın açılmasını memnuniyetle karşıladı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'ın Çad ile arasındaki Adre Sınır Kapısı'nın açılması kararını memnuniyetle karşıladı. Kapının açılması, Darfur'da açlıkla karşı karşıya kalan milyonlarca kişiye insani yardımın ulaşmasını sağlayacak.

18.08.2024 10:47
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Sudan'ın Çad ile arasındaki Adre Sınır Kapısı'nın "ülkedeki savaştan etkilenenlere insani yardımın girişine izin vermek için 3 ay süreyle açılması kararını" memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric'in yaptığı yazılı açıklamada, Adre Sınır Kapısı'nın "Darfur'da açlıkla karşı karşıya kalan milyonlarca kişiye insani yardım ulaşmasının en doğrudan ve etkili yolu" olduğu ifade edilerek, Guterres'in Sudanlı yetkililerin sınır kapısını açma kararını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Guterres'in, insani yardıma erişimi sağlamak ve sivilleri korumak için somut ve sürdürülebilir tedbirlerin öneminin altını çizdiği kaydedilen açıklamada, insani yardım kuruluşlarının Darfur'da ve ülke genelinde sivillere "güvenle ve engellenmeden" ulaşması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, BM'nin, "Sudan halkının çektiği acıları hafifletmek ve çatışmanın sona ermesine yardım etmek" için ilgili taraflarla çalışmaya bağlı kaldığı belirtildi.

Sudan hükümeti, 25 Temmuz'da Adre Sınır Kapısı'nın, HDK tarafından silah tedarikinde kullanıldığı gerekçesiyle kapatıldığını açıklamıştı.

Sudan, 15 Ağustos'ta Çad ile arasındaki Adre Sınır Kapısı'nın "ülkedeki savaştan etkilenenlere insani yardımın girişine izin vermek için" 3 ay süreyle açılmasına karar vermişti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el-Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile HDK arasındaki güç mücadelesi 16 aydır devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

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