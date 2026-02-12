BM Güvenlik Konseyi, Afganistan İzleme Ekibi'nin Süresini Uzattı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1988 Afganistan Yaptırım Komitesi'ni destekleyen İzleme Ekibi'nin görev süresini 12 ay daha uzatma kararı aldı.

ABD'nin hazırladığı karar tasarısı, BMGK'de oylamaya sunuldu.

Karar, 15 üyeli BMGK'de oy çokluğuyla kabul edilerek, 1988 Afganistan Yaptırım Komitesi'ni destekleyen İzleme Ekibi'nin görev süresi 17 Şubat 2027'ye kadar uzatıldı.

Oylamadan sonra konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İzleme ekibinin raporları, yaptırımların belirlenmiş kişi ve kuruluşları nasıl etkilediğine dair kritik analizler sunarken, aynı zamanda Afganistan'daki durumu daha iyi anlamamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Haziran 2011'de 1988 sayılı Karar ile kurulan 1988 Afganistan Yaptırım Komitesi, Taliban ile bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik varlık dondurma, seyahat yasağı ve silah ambargoları da dahil olmak üzere BM yaptırımlarını denetliyor.

Bu çerçevede, İzleme Ekibi, Afganistan'la ilgili yaptırımları denetlemekle görevli Komite'yi destekliyor.

Güvenlik Konseyi'nin alt organı olan Yaptırım Komitesi, kriterleri karşılayanları belirlemek ve listelemek, muafiyet taleplerini incelemek ve Konseyi gelişmeler hakkında düzenli bilgilendirmekle görevli bulunuyor.