BM Güvenlik Konseyi'nden Lübnan'a Yeniden Birlik Çağrısı - Son Dakika
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BM Güvenlik Konseyi'nden Lübnan'a Yeniden Birlik Çağrısı

BM Güvenlik Konseyi, Lübnan'daki siyasi krizin aşılması için hükümetin bir an önce kurulmasını istedi.

17.01.2025 12:47
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 17 Ocak (Xinhua) -- BM Güvenlik Konseyi, Lübnan'daki tüm taraflara "yeniden birlik" çağrısında bulunarak yeni yetkililerden hükümeti bir an önce kurmalarını istedi.

Konseyin oybirliğiyle kabul edilip yayımlanan başkanlık açıklamasında, Joseph Avn'ın cumhurbaşkanı, Nevvaf Selam'ın ise başbakan olarak seçilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Açıklamada, bu gelişmelerin, ülkedeki siyasi ve kurumsal krizin aşılması için "uzun zamandır beklenen kritik bir adım" olduğu vurgulandı.

Avn'ın geçen hafta Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı seçilmesiyle, ülkenin siyasi sistemini iki yıl boyunca felç eden cumhurbaşkanlığı boşluğu sona ermişti. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Yargıç Nevvaf Selam ise başbakan olarak atanmıştı.

Güvenlik Konseyi, İsrail ile Lübnan arasında Kasım 2024'te varılan çatışmaların durdurulması anlaşmasının ihlal edildiğine dair haberlerden duyduğu endişeyi de dile getirdi ve anlaşmanın tam olarak uygulanması çağrısında bulundu.

Güvenlik Konseyi'nin 2006'da alınan 1701 sayılı kararı uyarınca Lübnan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi bağımsızlığına verdiği desteği bir kez daha teyit ettiği belirtildi.

Konsey, uluslararası topluma yerinden edilmiş kişilerin güvenli geri dönüşlerinin kolaylaştırılması da dahil Lübnan halkına insani yardımda bulunma çağrısı yaptı.

Açıklamada, "15 ülkeden oluşan konseyin, ülkenin yeniden inşası ve kalkınmasına yardımcı olmak, Lübnan Silahlı Kuvvetleri de dahil olmak üzere devlet kurumlarını güçlendirmek ve kalıcı bir ateşkes ile çatışmaya uzun vadeli bir çözüm bulunmasına yardımcı olmak için daha fazla uluslararası yardım çağrısında bulunduğu" belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Güvenlik Konseyi'nden Lübnan'a Yeniden Birlik Çağrısı - Son Dakika

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