BM, Haiti'deki güvenlik durumu nedeniyle personelini çekiyor

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Haiti'deki güvenlik durumu nedeniyle bazı personelinin ülkeden ayrılacağını, kriz uzmanları ve insani yardım personelinin konuşlandırılacağını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin bilgilendirme yaptı.

BM'nin Haiti'de insani yardım dağıtımı yapmaya çalıştığını anlatan Dujarric, erişimin kısıtlı ve güvenlik sorununun ciddi olduğunu kaydetti.

Dujarric, BM'nin uluslararası personelinin bir kısmının geçici süreliğine Dominik Cumhuriyeti'ne gönderildiğini belirtti.

Diğer taraftan Haiti'ye kriz uzmanı ve insani yardım personelinin gönderildiği bilgisini paylaşan Dujarric, tedbirlerini günlük olarak gözden geçirdiklerini söyledi.

Dujarric, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti arasında "hava köprüsü" oluşturulmaya başlandığını, bu çerçevede malzeme ve personel sevkiyatı yapılacağını ifade etti.

Yerleri değiştirilen personelin uzaktan çalışmaya devam edeceğini dile getiren Dujarric, "hava köprüsü"ne ilişkin çalışmalar bittiğinde sistemin operasyonel hale getirileceğini bildirdi.

Ne olmuştu?

Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan 2 hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, 4 Mart'ta, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin süresi 7 Mart'ta 1 ay uzatılmıştı.