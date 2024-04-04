BM, Haiti'ye 12 milyon dolarlık insani yardım sağlayacak

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Haiti'deki halka insani yardım kapsamında 12 milyon dolar mali destek sağlayacağını bildirdi.
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, X sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda, mali desteğin BM'nin Merkezi Acil Durum Fonu'ndan (CERF) yapılacağını kaydetti.
Griffiths, çete şiddetinin Haiti'de 50 bin kişiyi yerinden ettiğini, 5 milyon kişinin de açlığa itildiğini kaydetti.
Haiti için CERF'ten 12 milyon dolar aktarılacağını ifade eden Griffiths, fonların insani yardım ortaklarının en zor durumda olan kişilere ulaşmalarını sağlayacağını belirtti.
Haiti'deki çatışmalar yoksul halkı etkiliyor. Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti'de 11 milyonu aşan nüfus için kıtlık tehlikesi bulunuyor.
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