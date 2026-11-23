Sudan'ın başkenti Hartum ve çevresinde düzenlenen İHA saldırılarında 4 kişi hayatını kaybederken, saldırılarda Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir bina da hasar aldı.

Sudan Tribune gazetesinin haberine göre, Hartum'un kuzeybatısındaki Omdurman bölgesinde bir eve düzenlenen İHA saldırısında aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Başkentin güneyindeki Cebel Evliya bölgesinde düzenlenen ayrı bir saldırıda ise 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Saldırılarda çok sayıda kişi yaralanırken, Sudan hava savunma sistemlerinin başkent üzerinde uçan İHA'ları etkisiz hale getirdiği bildirildi.

BM Sudan'da Mukim ve İnsani Yardım Koordinatörü Denise Brown yaptığı yazılı açıklamada, İHA saldırılarının sivillerin ölümlerine yol açtığını belirterek, saldırılara tepki gösterdi.

Saldırılarda yerleşim bölgesindeki BM tesislerinden birinin hasar gördüğünü doğrulayan Brown, olay sırasında binada personel bulunduğunu söyledi.

Brown, savaşlarda sivillerin hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Sudan'dan Etiyopya'ya suçlama

Sudanlı askeri kaynaklar, saldırılarda kullanılan İHA'ların Etiyopya'nın Bahir Dar Havalimanı'ndan havalandığını ileri sürdü.

Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) sorumlu tutulduğu saldırıların kaynağı ve sorumluları ise henüz doğrulanmadı.

Sudan yönetimi daha önce de Etiyopya'yı HDK'nin sınır ötesi İHA operasyonlarına izin vermekle suçlamış, Addis Ababa yönetimi bu iddiaları reddetmişti.

Hartum yönetimi, şubat-ekim döneminde Etiyopya kaynaklı olduğu öne sürülen 187 İHA'nın kullanıldığı 70 saldırıya ilişkin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Afrika Birliğine şikayette bulunmuştu.

Etiyopya, 6 Kasım'da BMGK'ye gönderdiği mektupla suçlamaları reddetmişti.

İki ülke arasındaki ilişkiler, bu ay Etiyopya'nın 6 Sudanlı diplomatı sınır dışı etmesi ve Sudan sınırına yakın batıdaki Assosa kentinde Sudan konsolosluğunu kapatmasının ardından daha da gerilmişti.

Sudan da karşılık olarak Gedaref kentindeki Etiyopya konsolosluğunu kapatmıştı.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da ordu ile HDK arasında Nisan 2023'te başlayan savaş, ülkenin askeri kurumlarının yeniden yapılandırılması ve HDK'nin orduya entegrasyonu konusundaki anlaşmazlıklardan kaynaklandı.

On binlerce kişinin hayatını kaybettiği çatışmalar nedeniyle yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi. Ülkede derinleşen insani kriz devam ediyor.