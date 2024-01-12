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BM Helikopteri Eş-Şebab Tarafından Alıkonuldu, Kurtarma İhtimali Az - Son Dakika
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BM Helikopteri Eş-Şebab Tarafından Alıkonuldu, Kurtarma İhtimali Az

Somali'nin Galmudug Eyaleti Güvenlik Bakanı Muhammed Abdi Adan, Somali'de acil iniş yapan ve terör örgütü Eş-Şebab üyeleri tarafından alıkonulan Birleşmiş Milletler (BM) helikopterindeki kişilerin kurtarılma ihtimalinin 'çok az' olduğunu belirtti. Adan, helikopterdeki kişileri kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ancak Eş-Şebab bölgesinde olmaları nedeniyle güç kullanımı dışında etkili bir yöntem bulunmadığını ifade etti. Alıkonulan kişileri kurtarmak için uygun bir zamanda ve güvenilir bilgiler ışığında operasyon planlandığını vurgulayan Adan, hiçbir zaman örgütle anlaşma yapmadıklarını belirtti.

BM Helikopteri Eş-Şebab Tarafından Alıkonuldu, Kurtarma İhtimali Az
12.01.2024 - 14:53,  Güncelleme: 14:54
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Somali'nin Galmudug Eyaleti Güvenlik Bakanı Muhammed Abdi Adan, Somali'de acil iniş yapan ve terör örgütü Eş-Şebab üyeleri tarafından alıkonulan Birleşmiş Milletler (BM) helikopterindeki kişilerin kurtarılma ihtimalinin "çok az" olduğunu belirtti.

Adan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM helikopterindeki kişileri kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ancak kurtarılma ihtimalinin "çok az" olduğunu söyledi.

Yolcuların Eş-Şebab bölgesinde olduğunu ifade eden Adan, "Eş-Şebab'a karşı güç kullanımı dışında etkili bir yöntem bulunmuyor. Operasyon sırasında ise istedikleri takdirde yolcuları öldürebilirler." dedi.

Adan, helikopterdeki 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin örgüt tarafından alıkonulduğu hatırlattı.

Alıkonulan kişileri kurtarmak için yapılması planlanan operasyonun uygun bir zamanda ve güvenilir bilgiler ışığında gerçekleştirilmesini planlandıklarını belirten Adan, hiçbir zaman örgütle anlaşma yapmadıklarını vurguladı.

Somali'de teknik sorun nedeniyle acil iniş yapan BM helikopterinin, 10 Ocak'ta terör örgütü Eş-Şebab üyeleri tarafından alıkonulduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BM Helikopteri Eş-Şebab Tarafından Alıkonuldu, Kurtarma İhtimali Az - Son Dakika
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