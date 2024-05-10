BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Gazze'ye insani yardımların girişini tehlikeye atan eylemleri kınadı - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Gazze'ye insani yardımların girişini tehlikeye atan eylemleri kınadı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Gazze\'ye insani yardımların girişini tehlikeye atan eylemleri kınadı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'ye insani yardımların girişini sağlayan sınır kapılarının kapatılmasını kınadı. Türk, Gazze'deki kritik ihtiyaçların karşılanması için yardımların girişinin ve dağıtımının tehlikeye atılmasını kınadığını belirtti. Ayrıca, tarafları sivillerin geçişlerini ve hayatta kalması için gerekli ürünlerin riske atılmaması konusunda uyardı ve insani yardımların serbest akışının güvenli ve işlevsel kalmasını istedi.

10.05.2024 22:17
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'ye insani yardımların girişi ve dağıtımını tehlikeye atan tüm düşmanca eylemleri kınadı.

Türk, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze için insani yardımların giriş yaptığı sınır kapılarının kapatılmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Gazze'de kritik seviyede ihtiyaç duyulan insani yardımların girişini ve dağıtımını tehlikeye atan tüm düşmanca eylemleri kınadığını belirten Türk, Gazze'ye yardımların girişini sağlayan az sayıdaki kara geçişlerinin, çaresiz ve dehşete kapılmış insanlara ulaştırılması gereken gıda, ilaç, yakıt gibi ihtiyaçların tedariki için hayati önem taşıdığını kaydetti.

Türk, "Tarafları, sivillere yönelik geçişleri ve sivil nüfusun hayatta kalması için gerekli olan ürünleri askeri operasyonlar nedeniyle riske atmamaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

İnsani yardımın serbest akışının Gazze'nin her yerindeki siviller için önemine dikkati çeken Türk, bu geçişlerin güvenli ve işlevsel kalmasını, doğrudan saldırı hedefi olmaması için tarafların özen göstermesi gerektiğini vurguladı.

Türk, çatışmanın taraflarına yönelik ateşkesin yanı sıra Gazze'dekilerin ihtiyaç duyduğu tam, sınırsız ve sürekli insani yardımların gecikmeden herkese ulaşmasını sağlamaya yönelik çağrısını yineledi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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