BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Gürcistan'daki Yabancı Etki Yasasını Eleştirdi - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Gürcistan'daki Yabancı Etki Yasasını Eleştirdi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Gürcistan\'daki Yabancı Etki Yasasını Eleştirdi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gürcistan Parlamentosunda kabul edilen 'yabancı etkinin şeffaflığı' yasa tasarısını eleştirerek, ifade ve örgütlenme özgürlüklerini engellediğini belirtti. Türk, tasarının kabul edilmesini üzüntüyle karşıladığını ve yetkililerin diyalog kurması çağrısında bulundu.

15.05.2024 17:31
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gürcistan Parlamentosunda "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısının kabul edilmesini üzüntüyle karşıladıklarını bildirdi.

Türk, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kabul edilen düzenlemenin, ifade ve örgütlenme özgürlüklerini ciddi anlamda engellediğini kaydetti.

"Yetkililer ve milletvekilleri, insan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşlarının birçok uyarısını dikkate almamayı tercih etti." ifadesini kullanan Türk, Gürcistan'da ifade ve örgütlenme özgürlüğü hakları üzerindeki etkilerin artık daha ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Türk, kabul edilen yasayla derneklerin etiketlenmesi ve damgalanmanın yanı sıra güvensizlik, korku ve düşmanlık atmosferiyle karşı karşıya kalma riskinin arttığının altını çizdi.

Tasarının kabul edilmesini üzüntüyle karşıladığını bildiren Türk, yasanın rafa kaldırılması, yetkililerin ilgili medya ve sivil toplum kuruluşları ile insan hakları savunucularıyla diyalog kurması yönündeki çağrısını da yineledi.

Gürcistan'daki tartışmalı tasarı

Gürcistan'da Gürcü Hayali Partisinin sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına Parlamentoda ilk onay 17 Nisan'da, ikinci onay 1 Mayıs'ta verilmişti.

Genel Kurulda dün yapılan üçüncü ve nihai oylamada tasarı, 30 "hayır"a karşılık 84 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'da kurulan kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.

Tasarıya göre, "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kabul edilen STK ve medya gibi kurum ve kuruluşlarının, kamu siciline aynı isimle kayıtlı olması gerekiyor.

Tasarı, yasalaşma sürecinde hem parlamentoda hem de ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

Muhalifler, yasayı "Rus yasası" olarak nitelendiriyor.

Cumhurbaşkanı yasayı veto edebilir

Yasa, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'ye gönderilecek. Zurabişvili, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamalarda, tasarıya karşı olduğunu ve yasalaşması durumunda veto edeceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı veto ederse yasa yeniden Parlamentoda görüşülecek.

Kaynak: AA

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