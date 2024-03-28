BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: İsrail'in Gazze'ye yardımları engellemesi savaş suçu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Gazze'ye giren yardımları engellemesinin savaş suçu oluşturduğunu belirterek, "İsrail önemli ölçüde suçlanacak." dedi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ile İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nir Barkat, Gazze'deki insani duruma ilişkin İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye değerlendirmelerde bulundu.
Gazze'de insani durumun trajik seviyede olduğuna dikkati çeken Türk, "Acil ateşkes gerekiyor." diye konuştu.
İsrail'in işgalci güç olarak insani yardımların Gazze'ye girişini sağlama yükümlülüğü bulunduğunu vurgulayan Türk, "İnsani yardımlar istenen ölçüde ve hızda gelmediğinde çok ciddi soru işaretleri ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.
Türk, "Bu konuda suçlu İsrail mi?" sorusuna "Evet. İsrail önemli ölçüde suçlanacak." yanıtını verdi.
İsrail'in "yardımların Hamas'a gittiği" ve bu konuda suçlunun BM olduğu yönündeki eleştirilerine de yanıt veren Türk, 7 Ekim 2023'te yaşananların uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olduğunu belirtti.
Türk, "Aynı zamanda İsrail'in saldırılarının ortaya çıkardığı vahşet ve izlediği savaş yöntemi, tepkinin orantılı olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Her zaman niyetinizi ispatlamak zorundasınız. Ancak ablukayla ilan edilen toplu cezalandırma savaş suçudur ve bu şekilde değerlendirilmesi gerekir." diye konuştu.
Çatışmalarda tüm tarafların yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğinin altını çizen Türk, buna Gazzelilerin ihtiyaç duyduğu yardımları bekletmenin de dahil olduğunu vurguladı.
Türk, İsrail'in yardım malzemelerini kontrol etmesinin doğal olduğuna ancak bunun günlerce sürmemesi gerektiğine işaret ederek, "Acil bir durumda anlamsız olan her türlü zorunluluğu masaya koyduğunuzda bu ciddi sorular doğurur. Şu anda gördüğümüz tüm kısıtlamalara baktığımızda, açlığın bir savaş silahı olarak kullanılması meselesi gündeme geliyor." değerlendirmesini yaptı.
İsrailli Bakan'ın açıklaması
Barkat da açıklamasında, "İsrail, ABD'nin ve dünyanın masum Gazzelilere gönderdiği tüm yardımları kabul etse de çoğu savaşı uzatmak için kullanılıyor." dedi.
"Masum Gazzeli" ifadesini kullanırken elleriyle tırnak işareti hareketi yapan Barkat'a BBC muhabiri Jeremy Bowen, "Size göre Gazze'de ne kadar masum insan var?" diye sordu.
Barkat, "Bir sayı vermeyeceğim ancak Gazze nüfusunun yüzde 70'inden fazlası, 7 Ekim saldırılarını destekliyor. Hamas'ı destekleyenlerin farklı düşünceleri vardır ve düşmandır." ifadesini kullandı.
Dünyanın da İsrail'e destek verdiğini öne süren Barkat, "Yönteminizi destekliyorlar mı?" sorusuna ise "Savaşı bitireceğiz, Hamas savaşçılarını öldürmek ve sivil kayıpları en aza indirmek için her şeyi yapacağız." dedi.
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