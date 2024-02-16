BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Navalnıy'ın ölümü karşısında dehşete kapıldı - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Navalnıy'ın ölümü karşısında dehşete kapıldı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Navalnıy\'ın ölümü karşısında dehşete kapıldı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybettiği haberi karşısında dehşete kapıldıklarını belirtti. Türk, Navalnıy'a yönelik suçlamalar ve gözaltına alınmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi ve Rus yetkililere güvenilir bir soruşturma çağrısında bulundu.

16.02.2024 19:17  Güncelleme: 19:19
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybettiği haberi karşısında dehşete kapıldıklarını belirtti.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, BM İnsan Hakları Ofisinin, diğerleriyle birlikte Navalny'a yönelik suçlamalar ve onun keyfi görünen tekraren gözaltına alınmasıyla ilgili ciddi endişelerini defalarca dile getirdiğini anımsattı.

"Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybettiği haberi karşısında dehşete kapıldık." ifadesini kullanan Türk, Ağustos 2023'te Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Türk, Rus yetkililere, "Navalnıy'ın ölümüyle ilgili güvenilir bir soruşturma sağlama" çağrısında bulundu.

?Navalnıy'ın cezalandırılması

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Aleksey Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) tutuklu muhalif Navalnıy'ın bugün cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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