BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Rusya-Ukrayna Savaşı\'nın Uzun Vadeli Etkisi Nesiller Boyu Hissedilecek

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya- Ukrayna Savaşı'nın uzun vadeli etkisinin nesiller boyu hissedileceğini bildirdi.

Türk, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Rusya'nın üçüncü yılına girmek üzere olan ve Ukrayna'ya yönelik sonu görünmeyen geniş çaplı saldırıları, ciddi ve yaygın insan hakları ihlallerine neden olmaya, hayatları ve geçim kaynaklarını yok etmeye devam ediyor." ifadesini kullanan Türk, BM İnsan Hakları İzleme Misyonunun, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 10 bin 582 kişinin öldüğünü ve 19 bin 875 kişinin ise yaralandığını doğruladığını belirtti.

Türk, gerçek sayıların daha yüksek olmasının muhtemel olduğunu kaydetti.

Savaş nedeniyle milyonlarca kişinin yerinden edildiğini ve binlerce kişinin evini kaybettiğini vurgulayan Türk, "Bu durum insanların sağlık ve eğitim haklarını önemli ölçüde etkiledi. Ukrayna'daki bu savaşın uzun vadeli etkisi nesiller boyu hissedilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türk, savaş nedeniyle yaşanan tüm insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin kapsamlı ve bağımsız şekilde soruşturulması çağrısında bulundu.