BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, Taiz'de yardımların geçişine izin istedi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Yemen'de Husilerin Taiz kentini kuşatmasından endişe duyduğunu bildirerek, insani yardımların şehre ulaşmasına acilen izin verilmesi çağrısında bulundu.

Türk, yazılı açıklamasında, "Husilerin, Taiz'i Aden'e bağlayan tek ikmal yolunu kapatması sivilleri ciddi bir risk altına sokuyor. Bu durum, insani yardımların girişini engelliyor ve temel ihtiyaç maddelerine erişimi kesiyor." ifadelerini kullandı.

Bu durumun bir sonucu olarak temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının katlanarak arttığına değinen Türk, pek çok kişinin gıdadan ve diğer temel gereksinimlerden mahrum kaldığını belirtti.

Türk, "İnsani yardımların şehre girişine derhal izin verilmeli ve geçişleri kolaylaştırılmalı. Şehirden ayrılmak isteyen sivillerin bunu özgürce ve güvenli bir şekilde yapmalarına olanak tanınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'de Husilerin Taiz kentini kuşatmasından endişe duyduğunu vurgulayan Türk, bir insan hakları felaketini önlemek adına insani yardımların şehre ulaşmasına acilen izin verilmesi çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Ofisi'nin 1 Ağustos ile 19 Ekim ??arasında Taiz Valiliği genelinde 32 sivilin hayatını kaybettiğini, 115 sivilin ise yaralandığını doğruladığını kaydeden Türk, çatışmaların şehrin yoğun nüfuslu bölgelerine yaklaşmasıyla birlikte, sivillerin ölüm ve yaralanma riskinin önemli ölçüde arttığı konusunda uyarıda bulundu.

Türk, "Çatışmanın tüm taraflarını, yerleşim bölgelerinde geniş etki alanına sahip patlayıcı silahlar kullanmaktan kaçınmaya ve sivilleri ile sivil nesneleri korumak için mümkün olan tüm önlemleri almaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.