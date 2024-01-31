BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı: UNRWA\'ya fonları kesme kararları geri alınmalı

NEW Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) birkaç çalışanına yönelik iddiaların tüm ajansın hayat kurtarıcı çalışmalarını tehlikeye atmaması gerektiğini kaydederek, "UNRWA'ya fonları kesme kararları geri alınmalı." dedi.
Griffiths, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Filistin oturumunda konuştu.
Çatışmanın Gazze'nin güneyinde yoğunlaşmasının ve buradaki insanların temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılmasının komşu ülkelere doğru toplu yerinden etmeyi tetikleyeceğini aktaran Griffiths, halihazırda bazı Filistinlilerin, Gazze'den Mısır üzerinden ayrıldığını aktardı.
Griffiths, Gazze'de gerekli tıbbi tedavi alamayan kişilerin tahliyesinin de acilen kolaylaştırılması gerektiğini belirterek, "Aynı zamanda Gazze'den yerinden edilen kişilerin gönüllü dönüşleri uluslararası hukuk uyarınca güvence altına alınmalı." dedi.
İnsani yardım örgütlerinin Gazze halkına ulaşımının çok yetersiz olduğunu, bunun sahadaki tehlikeli koşullardan kaynaklandığını dile getiren Griffiths, aynı zamanda İsrail'in Gazze'ye ihtiyaç duyulan malzemelerin girişini engellemeye devam ettiğini ifade etti.
Griffiths, insani yardımların temelinde UNRWA'nın olduğunun altını çizerek, ajansın sığınak, gıda, su ve tıbbi yardım sağladığını anımsattı.
UNRWA'nın tüm bunları kendi personeli öldürülürken yaptığına işaret eden Griffiths, UNRWA çalışanlarına yöneltilen iddiaların tüm ajansın Gazze halkına sağladığı hayat kurtarıcı yardımı tehlikeye atmaması gerektiğini belirtti.
Griffiths, BM'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani yardımlarının UNRWA'nın yeterli bir şekilde fonlanmasına bağlı olduğunu belirterek, "UNRWA'ya fonları kesme kararları geri alınmalı." çağrısı yaptı.
UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları
BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.
Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.
UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.
UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.
Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.
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