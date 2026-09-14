BM IOM, Yemen'de çatışma ve seller nedeniyle 94 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de çatışma ve seller nedeniyle yaklaşık 94 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

IOM, Yemen'de ordu ile Husiler arasında artan çatışmalar ve sellerin neden olduğu yerinden edilmelere ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Çatışmalar ve seller nedeniyle Yemen genelinde 93 bin 864 kişi yerinden edildi." ifadesi kullanıldı.

En çok etkilenen bölgelerin Taiz ve Lahic olduğu da paylaşımda yer aldı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.