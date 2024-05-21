BM, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerini anmak için bayrağı yarıya indirdi - Son Dakika
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BM, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerini anmak için bayrağı yarıya indirdi

BM, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerini anmak için bayrağı yarıya indirdi

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekileri anmak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) bayrağı, New York'taki BM genel merkezinde düzenlenen törenle yarıya indirildi. Törene İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani ve BM protokol biriminden bazı yetkililer katıldı. BM Güvenlik Konseyi üyeleri de daha önce helikopter kazasında hayatını kaybeden Reisi ve beraberindekiler için saygı duruşunda bulunmuştu.

21.05.2024 17:09
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NEW Helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekileri anmak için Birleşmiş Milletler (BM) bayrağını yarıya indirdi.

New York'taki BM genel merkezindeki BM bayrağı, düzenlenen törenle yarıya indirildi.

Törene İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani'nın yanı sıra BM protokol biriminden bazı yetkililer katıldı.

BM Güvenlik Konseyi üyeleri de 20 Mayıs'ta İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla saygı duruşunda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran- Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katılmıştı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerini anmak için bayrağı yarıya indirdi - Son Dakika

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