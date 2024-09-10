BM'den Eygi'nin Ölümüne Soruşturma Çağrısı - Son Dakika
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BM'den Eygi'nin Ölümüne Soruşturma Çağrısı

BM\'den Eygi\'nin Ölümüne Soruşturma Çağrısı

BM İnsan Hakları Ofisi, İsrail askerlerinin Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesi üzerine bağımsız soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

10.09.2024 11:50
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin bağımsız soruşturma çağrısında bulundu.

Shamdasani, 6 Eylül'de Türk-Amerikan vatandaşı Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

BM İnsan Hakları Ofisinin 26 yaşındaki Eygi'nin Batı Şeria'da barışçıl bir şekilde protestoya katıldığı sırada vurulduğuna yönelik bilgi edindiğini söyleyen Shamdasani, "(Eygi) İsrail güçlerine yakın bir tehdit oluşturmuyordu. Eygi, Batı Şeria'da barışçıl protestoculara ve diğer Filistinlilere karşı sistematik bir şekilde ölümcül güç kullanımının sembolüdür." dedi.

Shamdasani, 6 Eylül'de İsrailli askerlerinin 13 yaşındaki Filistinli kızı da öldürdüğünü anımsatarak, "Onun (Eygi) öldürülmesi ve Batı Şeria'daki tüm hukuka aykırı öldürme eylemleri hakkında bağımsız bir soruşturma yapılması gerekiyor." çağrısını yaptı.

Ravina Shamdasani, Batı Şeria'da insanların barışçıl protesto eylemleri sırasında veya gerçekten ölümcül güç kullanımını gerektirmeyen diğer koşullarda öldürüldüğü birçok olayın yaşandığını kaydetti.

Eygi'nin durumunun çok trajik olduğunu vurgulayan Shamdasani, ancak bunun münferit bir olay olmadığını da söyledi.

Shamdasani, "İsrail'in ilk etapta bu cinayeti (Eygi'nin ölümü) ve diğer tüm hukuka aykırı cinayetleri araştırması gerektiğinde ısrar ediyoruz. İsrail tarafından güvenilir bir soruşturma yapılmaması durumunda, Filistin topraklarında yaşanmasına izin verilen ihlaller konusunda bağımsız bir uluslararası soruşturma yapılması konusunda ısrarcı olacağız." diye konuştu.

"Sanırım hepimiz Filistinlilerin haklarını barışçıl bir şekilde savunan, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine ve yasa dışı yerleşimlere barışçıl bir şekilde karşı çıkan bu genç kadının öldürülmesiyle ilgili öfke, kızgınlık ve üzüntü duygularını paylaşıyoruz." diyen Shamdasani, yaşlı ve engelliler dahil bu koşullarda vurulan çok sayıda kişinin olduğunun altını çizdi.

İsrail'in bu saldırılarının durması gerektiğini ve bunun kabul edilemeyeceğini vurgulayan Shamdasani, Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili yaşanan "öfke patlamasının" devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Shamdasani, "Uluslararası toplum, İsrail'in bu tür eylemlerinin bir daha asla gerçekleşmemesini sağlamak ve bunları soruşturmak için baskı yapmayı sürdürmeli." görüşünü dile getirdi.

İsrail askerleri tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi

Ayşenur Ezgi Eygi, Filistinlilerin haklarını destekleyen dayanışma hareketlerinde aktif yer alıyordu.

İsrail askerleri, 6 Eylül'de, işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarının genişletilmesine karşı düzenlenen barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Washington Üniversitesinde hem psikoloji hem de Orta Doğu dillerinde çift dal yapan Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Eygi, Filistinlilerin haklarını destekleyen dayanışma hareketlerinde aktif yer alıyordu. Ölümü yerel ve uluslararası toplumda öfke ve hesap sorma taleplerine yol açtı.

Antalya'da 1998'de doğan Eygi, bir yaşından küçükken ailesiyle ABD'nin Seattle şehrine taşınmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

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