BM, İsrail\'in Batı Şeria\'daki Saldırılarını Kınadı

24.03.2026 14:40
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Batı Şeria'daki şiddetini kınadı ve durumu yatıştırma çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere ve evlerine yönelik son saldırılarını kınadı.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, söz konusu saldırıların neredeyse her gün artan şiddetle gerçekleştiğini ve ölüm, yaralanma, ciddi maddi hasar ile bazı durumlarda toplulukların yerinden edilmesiyle sonuçlandığını belirtti.

Dujarric, Genel Sekreter'in İsrailli yerleşimlerin ve bunlara bağlı altyapının hiçbir hukuki geçerliliği olmadığını ve yürürlükteki BM kararları da dahil olmak üzere uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini yinelediğini aktardı.

Sözcü, işgal altındaki Batı Şeria'da durumun acilen yatıştırılması ve sivillere ve mülklerine yönelik saldırıların sona erdirilmesi çağrısında bulunulduğunu ifade etti.

Dujarric ayrıca, Genel Sekreter'in İsrail hükümetine mevcut gidişatı tersine çevirmek için somut adımlar atma çağrısı yaptığını, İsrail makamlarının Filistin halkını korumak, cezasızlığı sona erdirmek ve sorumluları hesap vermeye zorlamakla yükümlü olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Advertisement
