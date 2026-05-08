BM: İsrail'in Lübnan'daki Tahliye Kararları Artıyor

08.05.2026 23:51
BM, İsrail'in Lübnan'a yönelik tahliye kararlarının iki katına çıktığını ve on binlerce insanı etkilediğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılar kapsamında aldığı "tahliye kararlarını" iki katına çıkardığını, bunun Lübnan'daki on binlerce insanı evlerini terk etmeye zorladığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri aktardı.

İsrail'in dün Lübnan'ın güneyindeki üç bölge için "tahliye kararı" duyurusu yaptığını söyleyen Haq, İsrail ordusunun bu bölgelerdeki Lübnanlı sivillerden bulundukları yerlerden en az 1000 metre uzağa, açık arazilere doğru çekilmesini istediğini belirtti.

Haq, "Ateşkesten bu yana bu tür emirlerin sayısı iki katına çıktı. Söz konusu emirler şu anda en az onlarca kasaba ve köyü etkilemekte ve Güney Lübnan'daki on binlerce insanı evlerini terk etmeye zorlamaktadır." dedi.

"Tahliye kararları" yüzünden bölgedeki insani durumun kırılganlığını koruduğunu vurgulayan Haq, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun yoğun faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Haq, bu faaliyetler arasında "zırhlı araç hareketlerinin, büyük ölçekli mühendislik çalışmalarının, kesintisiz lojistik trafiği ve önemli düzeyde hava hareketliliğinin" bulunduğunu aktardı.

BM Lübnan Barış Gücü (UNIFIL) birliklerine karşı İsrail'in engellemelerinin devam ettiğine de değinen Haq, "IDF (İsrail Savunma Güçleri) personeli, bir kez daha Nakura'nın kuzeyinde bir UNIFIL konvoyunun geçişini geçici olarak engelledi." ifadesini kullandı.

Farhan Haq, İsrail'in sağlık ekiplerine yönelik saldırılarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Biz ve insani yardım ortaklarımız, sivillerin, sağlık çalışanlarının ve sivil altyapının korunması, uluslararası insancıl hukuka tam riayet edilmesi ve insani yardımların kesintisiz erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz."

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

