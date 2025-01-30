BM, KDC'deki Durumdan Endişeli - Son Dakika
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BM, KDC'deki Durumdan Endişeli

BM, KDC'nin Güney Kivu eyaletindeki çatışmalardan endişe duyuyor. M23 grubu hızlı ilerliyor.

30.01.2025 23:47
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Güney Kivu eyaletindeki gelişmelerden derin endişe duyduklarını, durumun kırılgan olduğunu bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında KDC'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsyancı grup 23 Mart Hareketi'nin (M23) Bukavu şehrine doğru hızlı ilerlediğini kaydeden Dujarric, bölgedeki BM barış gücünün ise sınırda hareketlilik olduğunu, Ruanda ordusunun da bu yöne doğru ilerlediğini bildirdiğini söyledi.

Dujarric, KDC ordusu ve M23 arasında çatışmaların devam ettiğine dikkati çekerek, "BM özellikle Güney Kivu eyaletindeki durumdan derin endişe duyuyor." dedi.

Bölgedeki insani yardım çalışanlarının insani durum ve "etnik çatışmadan" endişe duyduğunun altını çizen Dujarric, BM misyonunun çatışmaların sonlandırılması için siyasi görüşmelerini yoğunlaştırdığını vurguladı.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yılın başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşattı, yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale getirdi ve Goma Havalimanı'nın kontrolünü ele geçirdi.

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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