BM: Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Philadelphia Koridoru ve Gazze'nin kuzeyine giden yol tehlikeli - Son Dakika
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BM: Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Philadelphia Koridoru ve Gazze'nin kuzeyine giden yol tehlikeli

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun insani amaçlarla taktiksel olarak askeri faaliyetlerine ara verdiği Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Philadelphia Koridoru ve Gazze'nin kuzeyine giden yolun çok tehlikeli olduğunu bildirdi. BM Sözcü Yardımcısı, bu durumun insani yardımların ulaşımını engellediğini ve bölgedeki asayiş sıkıntısı nedeniyle tehlike arz ettiğini belirtti. BM, İsrail'in insani yardım dağıtımına yönelik sorunları çözmek için somut adımlar atmasını umut ediyor.

18.06.2024 21:17
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun insani amaçlarla taktiksel olarak askeri faaliyetlerine gün içinde ara vereceğini duyurduğu Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Philadelphia Koridoru ve Gazze'nin kuzeyine giden yolun çok tehlikeli olduğunu bildirdi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail ordusunun "Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Philadelphia Koridoru ve Gazze'nin kuzeyine giden yoldaki askeri faaliyetlerin, uluslararası kuruluşlarla yapılan görüşmelerin ardından insani amaçlarla sabah 08.00'den akşam 19.00'a kadar taktiksel olarak durdurulmasına karar verildiği" açıklamasıyla ilgili Haq, "Bunun insanlara daha fazla yardım ulaşımı sağlaması gerek. Henüz bu gerçekleşmedi." dedi.

Haq, söz konusu yolun çok tehlikeli olduğunun altını çizdi.

Bölgede sadece çatışma değil aynı zamanda asayiş sıkıntısı da bulunduğuna işaret eden Haq, buradan insani yardımları geçirmenin tehlike arz ettiğini söyledi.

Yardımlara ulaşamayan ve açlıkla mücadele eden insanların panik halinde hareket ettiğine dikkati çeken Haq, bunun çatışma olan tüm ülkelerde gerçekleşebileceğine ve normal bir durum olduğuna işaret etti.

Haq, ilgili yetkililerle görüşmelerini sürdürdüklerini belirterek, "Umarız ki bu duyuru, İsrail'in anlamlı bir şekilde insani yardım dağıtımına yönelik sorunları çözmek için somut adım atmasına yol açar." diye konuştu.

BM Sözcü Yardımcısı, Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve Kerem Ebu Salim'de gerekli koşulların sağlanması gerektiğini kaydetti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan bu sabah yaptığı paylaşımda "Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Philadelphia Koridoru ve Gazze'nin kuzeyine giden yoldaki askeri faaliyetlerin, uluslararası kuruluşlarla yapılan görüşmelerin ardından insani amaçlarla sabah 08.00'den akşam 19.00'a kadar taktiksel olarak durdurulmasına karar verildiğini" açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "İsrail'deki siyasi liderlik, ordu sözcüsü (Avichay Adraee) tarafından yayımlanan açıklama hakkında önceden bilgilendirilmedi ve benimle koordine edilmedi, bu asla olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM: Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Philadelphia Koridoru ve Gazze'nin kuzeyine giden yol tehlikeli - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM: Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Philadelphia Koridoru ve Gazze'nin kuzeyine giden yol tehlikeli - Son Dakika
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