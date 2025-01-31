BM Kıbrıs Barış Gücü Görev Süresini Uzattı - Son Dakika
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BM Kıbrıs Barış Gücü Görev Süresini Uzattı

BMGK, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresini bir yıl daha uzatma kararı aldı.

31.01.2025 19:18
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (BMBG) görev süresini bir yıl daha uzatma kararı aldı.

İngiltere ve İrlanda tarafından sunulan BMBG'nin görev süresini uzatmaya yönelik tasarı, BMGK'de yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

Böylelikle, 1964'ten beri Ada'da bulunan BMBG'nin görev süresi bir yıl daha uzatılmış oldu.

Kararda, Ada'daki soruna çözüm bulma sorumluluğunun öncelikle Kıbrıslılara ait olduğu vurgulanarak, BM'nin Kıbrıs ihtilafını ve Ada'nın bölünmüşlüğünü acilen ele alarak kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşmada yardımcı olma yönündeki birincil rolü teyit edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu konuda devam eden çabalarına tam destek verilen kararda, taraflara resmi müzakerelere geri dönme hedefiyle ortak zemin bulmaya ve siyasi eşitliğe sahip, iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon temelinde kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüme ulaşmak için çabalarını yenileme çağrısı yapıldı.

Kıbrıs'taki BMBG, 1964 yılında Güvenlik Konseyinin kararıyla 796 askeri ve 65 polis personelinden oluşan bir güçle kurulmuştu.

Kıbrıs Adası 1974'ten bu yana kuzeyde Türk ve güneyde Rumlar olmak üzere iki parçaya bölünmüş, 2004'te Kıbrıslı Rumlar, BM tarafından sunulan Ada'nın iki parçasını birleştirmeye yönelik planı reddetmişti.

Kaynak: AA

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