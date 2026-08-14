BM, Kolombiya'ya 5 milyon dolar yardım gönderdi - Son Dakika
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BM, Kolombiya'ya 5 milyon dolar yardım gönderdi

BM, Kolombiya\'ya 5 milyon dolar yardım gönderdi
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BM, Kolombiya'daki deprem sonrası yardım çalışmaları için 5 milyon ABD doları tahsis etti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'ın, Kolombiya'daki deprem yardım çalışmalarına destek olarak BM Merkezi Acil Müdahale Fonu'ndan 5 milyon ABD doları tahsis ettiği bildirildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) perşembe günü yaptığı açıklamada, BM ve ortaklarının, yardım çalışmalarını artırmak amacıyla Kolombiya makamlarıyla yakın koordinasyonu sürdürdüğü belirtildi.

OCHA, BM İnsani Yardım Ülke Ekibi'nin, Kolombiya hükümetinin talebi doğrultusunda gıda, hijyen kitleri, battaniye ve branda gibi malzemelerin yanı sıra depremden en çok etkilenen beş bölgede tıbbi yardım sağlayarak müdahale çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.

Açıklamada, yerel yetkililerle koordinasyon halinde, en çok etkilenen bölgelere ihtiyaçları değerlendirmek üzere ekipler gönderildiği ifade edildi. Bu kapsamda perşembe günü Choco bölgesinde en çok etkilenen kentlerden biri olan San Jose del Palmar'da kurumlar arası bir misyon gerçekleştirildi.

Ajans, barınma merkezlerinde hijyen malzemesi ve gıda dağıtımına başlayan ortakların, teknik ve tıbbi destek de sağladığını duyurdu.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Doğal Afetler, Kolombiya, Deprem, Güncel, Son Dakika

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