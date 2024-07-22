BM Komisyonu, İsrail'in işgalinin hukuka aykırı olduğunu vurgulayan UAD'nin görüşünden memnun - Son Dakika
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BM Komisyonu, İsrail'in işgalinin hukuka aykırı olduğunu vurgulayan UAD'nin görüşünden memnun

Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve derhal sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) danışma görüşünden memnun olduğunu bildirdi. Komisyon Başkanı Navi Pillay, UAD'nin görüşünü 'tarihi' olarak nitelendirdi ve uluslararası yasal yükümlülüklerin tüm devletler için geçerli olduğunu belirtti. UAD, İsrail'in Filistin'i işgaline son vermesi gerektiğini ve tüm devletlerin İsrail'in işgal ettiği toprakları tanımama ve destek sağlamama yükümlülüğü olduğunu kaydetti.

22.07.2024 18:13
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Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve bunun derhal sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Uluslararası Adalet Divanının (UAD) danışma görüşünden memnun olduğunu bildirdi.

Komisyon Başkanı Navi Pillay, yaptığı yazılı açıklamada, UAD'nin görüşünü "tarihi" olarak nitelendirdi.

Danışma görüşünü memnuniyetle karşıladığını belirten Pillay, "Mahkeme, açık ve netti. Danışma görüşü sadece İsrail için değil BM ve diğer tüm devletler için uluslararası yasal yükümlülükler taşıyor." ifadesini kullandı.

Pillay, uluslararası kurallara dayalı düzenin korunmasının UAD'nin görüşüne uyulmasına bağlı olacağına dikkati çekti.

UAD'nin, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşü

UAD Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam, halka açık oturumda, İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü açıklamış, işgal altındaki Filistin topraklarının parçalanmış ayrı bölgeler değil "tek bir bölgesel birim" olduğunu bildirmişti.

İsrail'in Gazze'de işgalci güç konumunda bulunduğunu belirten UAD, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da işgalci olduğunu ortaya koymuştu.

UAD, ayrıca İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline "en kısa sürede son vermesi" gerektiğini belirterek, tüm devletlerin de İsrail'in işgal ettiği topraklardaki varlığını hukuki olarak tanımama, yardım veya destek sağlamamakla "yükümlü olduğunu" kaydetmişti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

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