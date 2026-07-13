BM, Körfez\'deki Gerilimden Endişeli

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırıları, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın komşu ülkelerdeki hedeflere yönelik saldırıları da dahil olmak üzere, Körfez bölgesinde gerilimin ciddi şekilde tırmanmasından ve askeri çatışmaların yeniden başlamasından derin endişe duyduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri'nin Sözcüsü Stephane Dujarric pazar günü yaptığı açıklamada, Guterres'in tüm taraflara azami itidal gösterme, gerilimi daha da tırmandıracak her türlü adımdan kaçınma ve gerilimin düşürülmesi için derhal harekete geçme çağrısında bulunduğunu belirterek, "Söz konusu saldırılara derhal son verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter'in, kapsamlı çatışmalara geri dönülmesinin bölge halkları, uluslararası barış ve güvenlik ve küresel ekonomi açısından yıkıcı sonuçları olacağını yinelediğini kaydeden Dujarric, Guterres'in, Hürmüz Boğazı'nda tam seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanması gerekliliğine dikkat çektiğini ifade etti.

Dujarric, "Genel Sekreter, İran ve ABD'ye acilen müzakerelere yeniden başlama ve çözülmemiş meseleleri diplomasi yoluyla ele alma çağrısı yapmaktadır" ifadelerini kullandı.