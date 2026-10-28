BM'li Bazergan, Yemen'de askeri gerilimin barış görüşmelerini zorlaştırdığını söyledi - Son Dakika
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BM'li Bazergan, Yemen'de askeri gerilimin barış görüşmelerini zorlaştırdığını söyledi

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BM Yemen Özel Temsilciliği Ofisi Siyasi İşler Şefi Bazergan, Yemen ve bölgede artan askeri gerilimin barış müzakerelerini zorlaştırdığını söyledi. Bazergan, çatışmalar nedeniyle 280 binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilciliği Ofisi Siyasi İşler Şefi Roxanneh Yelena Bazergan, Yemen'de ve bölgede artan askeri gerilimin barış müzakerelerini zorlaştırdığını belirterek, "Tarafların zihniyetleri gerçekten askeri gündeme odaklanmış durumda ve tarafların siyasi hedeflere, gündemlere ve stratejilere odaklanmalarını sağlamamız gerekiyor." dedi.

Bazergan, Yemen'deki son gelişmeleri, barış müzakerelerinin önündeki engelleri ve ülkede derinleşen insani krizi, AA muhabirine değerlendirdi.

Yemen ve bölgenin son derece kırılgan ve belirsiz bir dönemden geçtiğine işaret eden Bazergan, İran'daki savaş ve Gazze'deki saldırıların Yemen'deki krizi daha karmaşık hale getirdiğini söyledi.

Roxanneh Yelena Bazergan, Yemen'deki gelişmelerin bölgesel dinamiklerden ayrı değerlendirilemeyeceğini dile getirerek, hem Yemen'de hem de Suudi Arabistan'da sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasının krizi derinleştirdiğini ifade etti.

Sivil yerleşimlerin ve altyapının hedef alınmasından endişe duyduklarını vurgulayan Bazergan, "Tüm taraflar sivillerin, sivil altyapının ve sivil varlıkların hedef alınmasını yasaklayan uluslararası insancıl hukuka uymakla yükümlüdür." diye konuştu.

"Taraflar arasındaki güvenin yeniden inşa edilmesi gerek"

Bazergan, BM'nin 2023'te hazırladığı barış yol haritasının birçok unsurunun geçerliliğini koruduğunun altını çizerek, ateşkesin sağlanması ve ekonomik önlemlerin hayata geçirilmesinin hala temel öncelikler arasında bulunduğunu belirtti.

Yemen halkının talep ve beklentilerinin karşılandığı, Yemenlilerin söz sahibi olduğu ve ülkenin geleceğinin şekillendirildiği bir siyasi sürecin önemini koruduğunu söyleyen Bazergan, çözüm arayışlarında halkın mevcut ihtiyaçlarının yanı sıra bölge ülkelerinin endişelerinin de dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

Roxanneh Yelena Bazergan, Yemen'de tarafların yeniden müzakere masasına dönmesinin önündeki en büyük engelin bölgede tırmanan gerilim olduğunu belirterek, "Tarafların zihniyetleri gerçekten askeri gündeme odaklanmış durumda ve tarafların siyasi hedeflere, gündemlere ve stratejilere odaklanmalarını sağlamamız gerekiyor." dedi.

Çatışmaların taraflar arasındaki güveni daha da zayıflattığını dile getiren Bazergan, siyasi çözüm sürecinin ilerletilmesi için taraflar arasındaki güvenin yeniden inşa edilmesi ve iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Yemen'deki insani durum

Bazergan, özellikle kuşatma altındaki Taiz kentinde insani yardımların ulaştırılmasında ciddi güçlüklerle karşılaşıldığını aktararak, çatışmaların Yemen halkı üzerindeki etkilerinin açıkça görüldüğünü söyledi.

Husilerin kontrolündeki bölgelerde görev yapan BM personelinin alıkonulmasının insani yardım çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirten Bazergan, bu durumun yardım kuruluşları açısından güvenli çalışma ortamını ortadan kaldırdığını vurguladı.

Roxanneh Yelena Bazergan, BM'nin temel amacının Yemen halkına insani yardım ulaştırmak olduğuna dikkati çekerek, personelin güvenliğinin sağlanmasının bu faaliyetlerin sürdürülebilmesi açısından zorunlu olduğunu kaydetti.

BM kuruluşlarıyla koordinasyon içinde yardım faaliyetlerini yeniden güçlendirmeye çalıştıklarını aktaran Bazergan, "Personelimizin güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Onlar yalnızca Yemen halkına hizmet etmek için oradalar." ifadesini kullandı.

Bazergan, Yemen'deki çatışmalar nedeniyle 280 binden fazla kişinin yerinden edildiğine işaret ederek, ülkedeki insani durumun giderek ağırlaştığını hatırlattı.

"Bir siyasi sürecin amacı, krizin temel nedenlerini ele almak ve ülke için siyasi bir gelecek oluşturmaktır" diyen Bazergan, bunun, insanların evlerine dönerek hayatlarını yeniden kurabilmelerinin önünü açabileceğini dile getirdi.

Roxanneh Yelena Bazergan, BM'nin Husiler, Yemen hükümeti ve bölgedeki kilit aktörlerle iletişim kanallarını açık tuttuğunu vurgulayarak, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in siyasi sürece yönelik desteği sürdürmek ve bölge ülkelerinin çatışmalara ilişkin endişelerini anlamak amacıyla diplomatik temaslarda bulunduğunu aktardı.

BM'nin önceliğinin, Yemen'de siyasi süreci ve müzakere yoluyla çözüme ulaşılmasını destekleyen bir uluslararası dayanışmanın sağlanması olduğunu kaydeden Bazergan, BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesinin Yemen'deki siyasi sürece desteğinin önemli olduğunun altını çizdi.

Bazergan, Yemen meselesinin BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesinin ortak tutum sergilediği az sayıdaki süreçten biri olduğunu dile getirerek, bölgesel aktörlerin de siyasi çözüm çabalarına desteğini koruması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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