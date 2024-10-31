BM, Libya Misyonunu Uzattı

Güncel

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki BM misyonunun (UNSMIL) görev süresini 31 Ocak 2025'e kadar uzatma kararı aldı.

Uzatma kararı, BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen oylamayla alındı.

UNSMIL'in görev süresini 31 Ocak 2025'e kadar uzatma kararı, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyinde oybirliğiyle kabul edildi.

Kararda, yeni bir Libya Özel Temsilcisi'nin bu tarihten önce atanması halinde UNSMIL'in görev süresinin otomatik olarak 31 Ekim 2025'e kadar uzatılacağı bildirildi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, kararın Libya halkına güçlü bir mesaj yolladığını dile getirdi.

BM'nin kapsayıcı siyasi süreç, adil ve özgür seçimler için etkin çaba sarf etmeye devam edeceğini söyleyen Woodward, tüm taraflara siyasi sürece "uzlaşı ruhuyla" katılmaları çağrısında bulundu.

UNSMIL, Libya makamlarının 2011'deki çatışmalar nedeniyle ülkedeki siyasi geçiş sürecini destekleme talebi üzerine BM Güvenlik Konseyince 16 Eylül 2011'de kurulan özel siyasi misyon olarak biliniyor.

Misyon, 98 yerel personel, 210 uluslararası personel ve 6 BM gönüllüsüyle, Libya'daki askeri güçler ve ekonomik kurumlardaki bölünmüşlüğe son vermek için çalışıyor ve çatışan taraflar arasında ara buluculuk görevi yürütüyor.

BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, 16 Nisan'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e istifasını sunduğunu bildirmişti.

Bathily'in istifasının ardından BM Libya Destek Misyonuna yeni bir temsilci atanmamış, Misyon, mevcut Başkan Vekili Stephanie Koury'nin yönetimine bırakılmıştı.